Public Viewing: Wenn Deutschland gewinnt, rollt der Rubel

Der Ellwanger Marktplatz wird Mitte Juni vier Wochen lang Sammelplatz für Fußballfans. Dann öffnet Asma Gebreloel, der das Café Punto in der Innenstadt führt, sein Public-Viewing-Areal. Der Aufbau beginnt am Dienstag kommende Woche. Am Donnerstag, 14. Juni, eröffnet Gastgeberland Russland gegen Saudi-Arabien die Fußball-Weltmeisterschaft 2018.

Seit 2006, der Weltmeisterschaft in Deutschland, können die Fans auf den Marktplatz pilgern, um gemeinsam Fußball zu erleben. Doch es könnte die letzte WM sein, die Gebreloel mit seinem Public-Viewing begleitet. „In vier Jahren wird in Qatar gespielt und das wird im Winter sein“, sagt er. Und ob er in acht Jahren nochmals aufbaut, ist fraglich. „Der Job in dieser Branche ist anstrengend – auch körperlich“, wie er sagt. Außerdem werde es immer schwieriger, ein solches Event zu stemmen. Genehmigungen, Abstimmungen und Vorplanungen spielen eine große Rolle. „Es wird auch nicht einfacher, Personal zu finden“, so Gebreloel.

Seit er 20 ist, mache er Events. „Ich bin jetzt 46. In acht Jahren komme ich ja schon fast in Rente“, sagt er mit einem Augenzwinkern. Dass er aber in zwei Jahren noch die Europameisterschaft übertrage, sei da noch eher wahrscheinlich. Die diesjährige Übertragung ist aber in trockenen Tüchern – die Planung dauerte rund ein halbes Jahr. „Die Genehmigung ist schon da. Ich suche aber noch Aushilfen“, sagt er. Zwar hätten sich schon viele 400-Euro-Kräfte gemeldet. „Ich nehme aber alle, die ich kriegen kann. Ich bin über jeden froh, der bereit ist, da anzupacken.“

Scheidet Deutschland aus, wird es unwirtschaftlich

Doch egal, wie viele Bedienungen und Hilfskräfte Gebreloel hat, das Risiko hängt immer über einem solchen Event. „Wenn das Wetter passt und Deutschland weit kommt, wird das Geschäft rentabel“, sagt der 46-Jährige. Scheiden die Deutschen früh aus, wird es eng. „Ich mache hauptsächlich bei Deutschlandspielen Geld.“

Das mache für ihn aber auch den Reiz einer solchen Veranstaltung aus. Übertragen werden aber bis zum Finale alle Spiele der Weltmeisterschaft.

Unter 16-Jährige nur mit Eltern

Für Sicherheit sorgen laut Gebreloel zehn Security-Kräfte. „Die machen Einlasskontrollen und schauen auch sonst, dass es friedlich bleibt.“ Unter 16-Jährige dürfen nur in Begleitung der Erziehungsberechtigten ins Areal. „Das ist mir mit dem Alkohol ansonsten zu gefährlich“, sagt er.

Wichtig sei ihm außerdem, dass die Anwohner trotz täglich geöffneten Biergartens noch Ruhe finden. „Es soll nicht vier Wochen lang nur Krach sein. Aber es wird schon etwas lauter als in der Kirche.“ Gebreloel lacht. Und fügt an: „Wenn es etwas gibt, sollen die Leute zu mir kommen. Ich habe da immer ein offenes Ohr.“

Der Fußballgott muss ein offenes Ohr haben

Das offene Ohr wird hoffentlich auch der Fußballgott haben. Nicht nur für die deutschen Fans, auch für den Punto-Chef. Er aber ist guter Dinge: „Die Deutschen kommen ins Finale.“