Public verzweifeln: 800 Fans sehen Löw-Elf scheitern

Die Anspannung ist spürbar auf dem Ellwanger Marktplatz. Rund 800 Leute blicken gebannt auf die Leinwand beim Public Viewing. Für die deutsche Nationalmannschaft geht es um alles. Der Weltmeister tut sich schwer, die Fans auch. Es ist still, viel zu still für ein solch wichtiges Spiel. Das erlösende Tor, es liegt in der Luft. Doch dann – die falsche Seite. Südkorea. 1:0. Die Ellwanger geben auf.

Es hätte eine riesige Party geben können. Auch wenn es „nur“ das Erreichen des Achtelfinales gewesen wäre. Erstmal kleine Brötchen backen. Ist ja auch sympathisch, als amtierender Weltmeister. Doch hätte, könnte, wäre – es hilft alles nichts.

Bei der Hymne noch kollektives Stehen

Bei der Nationalhymne überwiegt noch der Stolz, der Glauben und die Hoffnung. Der gesamte Marktplatz steht und besingt die LED-Leinwand. Alles ist schwarz, rot, gold. Trikots aus beinahe allen Fußballepochen des Nationalteams sind aus den Schränken gekramt worden.

Nach den ersten 20 Minuten bröckelt bei einigen von rund 80 Millionen Bundestrainern bereits jegliche Hoffnung. „Die sind zu blöd, schau dir das an“, sagt einer analysierend zu seinem Nebensitzer. Zustimmendes Kopfnicken. Analyse abgeschlossen. Weiter geht’s. „Es ist einfach kein Überflieger dabei“, erkennt ein anderer Fan in der Halbzeitpause die Lage. Die Chance, Weltmeister zu werden, schätzt er auf 30 Prozent. „Nach dem Achtelfinale ist Schluss“, ist sich ein anderer sicher. Fast richtig, wie wir jetzt wissen.

Der Knoten will nicht platzen

Anpfiff zur zweiten Hälfte. „In 15 Minuten fällt das Tor für Deutschland“, sagt Marcus Trost, einer der Sicherheitsmänner. Er sitzt auf der Treppe vor der VIP-Lounge, versucht Fußballherz und Beruf in Einklang zu bringen. „Es ist natürlich schwer, sich auf das Spiel zu konzentrieren.“ Ständig geht sein Blick durch die Biertischgarnituren, er hört den Funk seiner Kollegen über einen Knopf im Ohr. „Alles ruhig. Aber der Funk ist wichtig. Wir müssen reagieren, bevor etwas passiert“, erklärt er.

Doch außer dem Ausscheiden der Deutschen passiert nichts. Security-Mann Trost geht während des Spiels noch vom Finale aus. „Da wartet dann der schwerste Gegner. Kroatien“, sagt der Sicherheitsmann. Die Luft, die über den rauchenden Köpfen der Fußballfans steht, scheint zum Schneiden dick. „Wenn hier das Tor fällt, dann löst sich alles“, weiß Trost. Rund 20 Public Viewings hat er bereits als Sicherheitsmann begleitet. Dann brandet tatsächlich Jubel auf. Die Ellwanger beben. Es ist die 92. Minute.

Videoschiedsrichter zerstört WM-Träume

Das Tor von Kim Young-Gwon wird nicht gegeben, Abseits. Der Videoschiedsrichter wird eingeschaltet – es zählt. Purer Frust auf dem Marktplatz. Kopfschütteln, hämisches Grinsen, leere Gesichter und wildes Gestikulieren. 2:0, Ende, Aus, Feierabend. „Dann eben doch Kroatien gegen England im Finale“, sagt Trost. Setzt die Sonnenbrille auf, lacht. Und ist sofort nach Abpfiff wieder damit beschäftigt, Fans ohne Berechtigungsbändchen vor der VIP-Lounge abzuweisen.