Prüfen, rufen, drücken – Volleyballer trainieren für den Ernstfall

Die Ellwanger Volleyballer nutzen die Winterpause und trainieren Erste-Hilfe-Maßnahmen für den Ernstfall. DRK-Notfallsanitäter und Teammitglied der Virngrundrecken Linus Liss schult seine Teamkollegen, was getan werden muss, wenn es ernst wird. Nicht nur auf dem Feld geht er damit voran.

Spieler und Notfallsanitäter Linus Liss bringt der Mannschaft um Trainer Martin Pfitzer die Grundlagen der Reanimation und der Anwendung eines Defibrillators bei. Im Rahmen des Einsatzes von AED-Defibrillatoren werden Ersthelfer angeleitet, nach der Defibrillation die Herzdruckmassage durchzuführen. Die unverzügliche und kombinierte Durchführung beider Maßnahmen, nach Eintritt des Notfalls, sichert dem Betroffenen die bestmöglichen Überlebenschancen (bis zu 75 Prozent. Anlass gab der Vorfall des dänischen Nationalspielers Christian Erikksen, der einer plötzlichen Herzattacke inmitten eines Fußballspiels der Europameisterschaft ausgesetzt war. Auch die Verantwortung der Mannschaft gegenüber allen Mitspielern, Fans und allen weiteren Freunden des gepflegten Volleyballsports bewegte die TSVler sich außerhalb der Halle weiterzubilden.

Die Regionalliga-Volleyballer wissen nun, wie sie sich im Ernstfall verhalten sollen. Apropos Ernstfall – bereits am kommenden Samstag werden sie auf die Probe gestellt. Nicht in Erster-Hilfe, sondern im Ligaalltag der Regionalliga gegen die Volleyballer des TSV Georgii-Allianz Stuttgart II. An diesem Samstag um 19 Uhr schlagen die Ellwanger zum ersten Heimspiel der Rückrunde in der Rundsporthalle auf.

In der Ellwanger Halle gilt die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske und die Einhaltung der 2G-Plus-Regelung.