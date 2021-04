Prozessauftakt nach Mord in Waldstetten: Mann sticht Sozialarbeiterin mit Messer nieder

Den 14. Oktober 2020 werden die Menschen im Ostalbkreis so schnell nicht vergessen. An diesem Tag hatte ein 45-Jähriger in einer Werkstatt für psychisch behinderte Menschen im Altkreis Schwäbisch Gmünd, die sogenannte PRODI-Werkstatt, eine dort beschäftigte Sozialarbeiterin mit einem Messer getötet.

Demnach sei der Mann bereits seit Ende 2017 in dieser Werkstatt beschäftigt gewesen. Mit der Sozialarbeiterin habe es wohl Streit gegeben, nachdem diese ihn vermehrt darauf hingewiesen habe, seine Medikamente einzunehmen. In diesem Kontext soll im Raum gestanden haben, dass er seine Arbeit in dieser Werkstatt verlieren könne, wenn er sich nicht an die entsprechende Medikation halte.

Aus Rache soll er schließlich diese Tat begangen haben. Im Februar 2021 schließlich wurde Anklage erhoben. In der Anklageschrift heißt es unter anderem, dass die Staatsanwaltschaft davon ausgehe, dass dieses Tötungsdelikt aus Heimtücke geschehen ist. Auch wurde ein psychiatrisches Gutachten erstellt. Der Angeschuldigte hat die Tat bereits eingeräumt. An diesem Montag (12. April) nun beginnt der Prozess am Ellwanger Landgericht.

+++Schwäbische.de berichtet im Laufe des Tages über den Prozessauftakt+++