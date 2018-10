Prozessauftakt gegen Mitglied einer rockerähnlichen Gruppierung

Prozessauftakt vor dem Ellwanger Landgericht. Ein 29-jähriger Deutscher mit Migrationshintergrund muss sich wegen Drogenhandels und Geldfälschung in mehreren Fällen verantworten. Der Angeklagte aus Heidenheim ist Mitglied der United Tribuns – einer rockerähnlichen Gruppierung.

Mehrere Polizeiwagen parken vor dem Gerichtsgebäude in der Ellwanger Innenstadt. Eine erhöhte Präsenz hatte bereits Polizeipressesprecher Holger Bienert am Vortag angekündigt. Auch im Gerichtssaal sitzen mehrere Beamte im Zuschauerraum. Auf der anderen Seite verfolgen Freunde des Angeklagten den Prozess. Weder vor noch im Gebäude tragen sie ihre Clubkutten.

Der Angekagte sitzt seit Mitte April dieses Jahres in Untersuchungshaft. Er wurde von Justizbeamten in den Gerichtssaal geführt. Nach der Verlesung der Anklageschrift durch Staatsanwalt Jürgen Herrmann verliest der vorsitzende Richter Gerhard Ilg ein Gespräch zwischen einem der beiden Verteidiger und ihm, das am Vortag geführt wurde. Dabei soll es unter anderem um eine mögliche Entlassung aus der Untersuchungshaft gegangen sein.

Offener Vollzug statt Haft

Die Verteidiger würden ihren Mandanten statt in Haft lieber in einem offenen Vollzug in Nordrhein-Westfalen sehen. Richter Ilg äußert Bedenken - auch wegen Fluchtgefahr. Angaben will der Angeklagte zudem keine machen - weder zur Sache noch zur Person.

Ein dritter Verteidiger hatte sich am Morgen des Prozesstags telefonisch abgemeldet. Stellung wollten die beiden anderen Verteidiger nicht nehmen – sie nehmen es nur zur Kenntnis. Wegen eines Rechtsgesprächs zwischen allen Beteiligten wurde die Verhandlung nach einer knappen halben Stunde bis elf Uhr unterbrochen. „Kurz Hallo sagen oder umarmen“ dürfen die Freunde oder der Vater des Angeklagten nicht. Justizbeamte weisen sie ab.

Nach der erste Unterbrechung verliest Ilg die Ergebnisse des Gesprächs. Unter anderem ging es erneut um den offenen Vollzug. Der Richter hingegen äußerte keine Aussicht auf Haftentlassung. Die Verhandlung wurde daraufhin erneut unterbrochen. Der erste Zeuge wird um 14 Uhr gehört.