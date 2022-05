Prozess um getöteten Zweijährigen: Revision gegen Urteil eingelegt

Nach dem Prozess um das zu Tode gequälte Kleinkind aus Aufhausen haben beide Verteidigerinnen sowie Staatsanwaltschaft, diese zu Ungunsten des Angeklagten, Revision gegen das Urteil eingelegt. Der 33-jährige Lebensgefährte der Mutter des zweijährigen Nick war vor der Ersten Schwurgerichtskammer am Ellwanger Landgericht wegen Totschlags in Tateinheit mit schwerer Misshandlung von Schutzbedürftigen zu 14 Jahren Haft verurteilt worden.

Nach Zustellung des schriftlichen Urteils an die Beteiligten hätten diese einen Monat Zeit, Anträge zu stellen und die Revision zu begründen, bestätigt Heiko Baumeister, Vorsitzender Richter am Landgericht, auf Anfrage. Dann werde die Sache über die Staatsanwaltschaft und die Generalbundesanwaltschaft dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe vorgelegt.

Der zuständige erste Strafsenat wird das Urteil des Landgerichts laut Baumeister unter Beachtung der Revisionsanträge und der Revisionsbegründungen auf Rechtsfehler (sachliche Fehler und Verfahrensfehler, sofern solche ausdrücklich gerügt werden) überprüfen.

Sollten dabei Rechtsfehler festgestellt werden, könnte der Prozess erneut aufgerollt werden.

In seinem Plädoyer hatte Staatsanwalt Patrick Schmidt eine Verurteilung wegen Mordes und somit eine lebenslange Haftstrafe gefordert. Die Verteidigerinnen Sarah Schwegler und Sandra Lavinia Ebert hatten auf eine Haftstrafe von zwei beziehungsweise vier Jahren plädiert.