Prozess um getöteten Zweijährigen: Angeklagter zu 14 Jahren Haft verurteilt

Im Prozess um den zu Tode gequälten Zweijährigen aus Aufhausen vor der Ersten Schwurgerichtskammer am Ellwanger Landgericht ist am Mittwochvormittag das Urteil gesprochen worden. Der Vorsitzende Richter Bernhard Fritsch verurteilte den 33-jährigen Angeklagten wegen Totschlags zu 14 Jahren Haft.

Es gebe nicht den Hauch eines Zweifels an der Schuld des Angeklagten, so Richter Fritsch. Dem 33-Jährigen war vorgeworfen worden, im Herbst 2021 den zweijährigen Sohn seiner damaligen Lebensgefährtin durch einen Stampftritt in den Bauch so stark verletzt zu haben, dass dieser wenige Tage später verstarb.

Dieser Artikel wird aktualisiert.