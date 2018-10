Prozess: Polizei zeigt verstärkt Präsenz im Stadtgebiet

Vor dem Ellwanger Landgericht beginnt am Dienstag, 16. Oktober, der Prozess gegen ein Mitglied einer rockerähnlichen Gruppierung. Angeklagt ist der Mann unter anderem wegen Drogenhandels und Geldfälschung. Die Taten sollen im Bezirk Heidenheim verübt worden sein. Die Polizei wird während des Prozesses verstärkt Präsenz in Ellwangen zeigen.

Das teilt Polizeipresseprecher Holger Bienert mit. „Wir werden verstärkt im Stadtgebiet unterwegs sein“, sagt er. Die zusätzlichen Kräfte sollen für ein gutes Sicherheitsgefühl sorgen. Der Grund: Der Angeklagte ist Mitglied der rockerähnlichen Gruppierung United Tribuns, die ihren Ursprung in Villingen-Schwenningen hat.

„Es wird keine Sperrungen oder Einschränkungen geben“, so Bienert. Anhaltspunkte für geplante Aktionen gebe es bislang keine. Aber: „Wir sind auf alles vorbereitet.“ Bislang sind drei Verhandlungstage gegen den Mann angesetzt – bis Donnerstag, 18. Oktober. Die Polizei wird laut Bienert an allen Tagen verstärkt in der Stadt sein.