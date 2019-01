Prozess gegen Asylbewerber nach LEA-Razzia eingestellt

Vor dem Ellwanger Amtsgericht hat sich am Donnerstag ein 22-jähriger Asylbewerber aus Guinea verantworten müssen. Der Mann soll sich bei der großangelegten Polizeirazzia im Mai des vergangenen Jahres den Anweisungen eines Polizeibeamten widersetzt und dabei auch körperlich Gegenwehr geleistet haben. Das Verfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte wurde am Ende sanktionslos eingestellt.

Der Prozess am Donnerstag war zwar nur sehr kurz, gestaltete sich aber trotzdem einigermaßen holperig. Das fing schon bei der Feststellung der Personalien an. Auf die Frage wie alt er sei, musste der junge Mann, der laut eigener Aussage nur seine afrikanische Landessprache und französisch versteht und in der Verhandlung auf eine Dolmetscherin angewiesen war, erst einmal seinen neuen, deutschen Flüchtlingsausweis aus der Tasche kramen, um zu antworten.

Was Amtsgerichtsdirektor Norbert Strecker mit einem doch leicht erstaunten Blick und einem kurzen „Aha“ zur Kenntnis nahm. Auch zu seinem Asylstatus konnte der junge Mann nichts beitragen. Sein Anwalt, der in der Sitzung zum Pflichtverteidiger berufen wurde, half aus. Ein Verwaltungsgericht sei mit dem offenbar bereits abgelehnten Antrag zwischenzeitlich befasst.

Angeklagter: Vom Einsatz vollkommen überrascht worden

Danach erfuhr das Gericht von dem Delinquenten auf der Anklagebank, dass er vor anderthalb Jahren als Asylbewerber nach Deutschland eingereist ist und über die Stationen München und Karlsruhe in die Ellwanger Landes-Erstaufnahmestelle (LEA) gekommen war. Hier erlebte der 22-Jährige in den frühen Morgenstunden des 3. Mai 2018 jene polizeiliche Großrazzia, die als Reaktion auf die gescheiterte Abschiebung eines 23 Jahre alten Afrikaners in der LEA gefolgt war. Wie der 22-jährige erklärte, sei er von den Polizeikräften vollkommen überrascht worden. Er habe sie zunächst auch gar nicht als Polizisten erkannt. „Es war halb sechs, ich habe geschlafen, sie trugen Helme“, gab er zu Protokoll. Was von den Beamten – die an dem Tag tatsächlich in voller Kampfmontur in das Mehrbettzimmer gestürmt waren – auf deutsch und englisch gerufen wurde, habe er überhaupt nicht verstanden. Er sei deshalb einfach in seinem Bett liegen geblieben und habe sich später gegen die weitere polizeiliche Maßnahme nicht gewehrt.

Polizist: Angeklager hat sich heftig gewehrt

Ein 22-jähriger Polizeimeister aus Bruchsal schilderte die Vorgänge doch etwas anders. Er habe dem jungen Mann mehrfach, in deutscher und englischer Sprache, zu verstehen gegeben, dass er aufstehen und sich auf den Boden legen solle, so wie die anderen Männer in dem Schlafraum auch. Er habe sich dabei auch als Polizist zu erkennen gegeben. „Das Wort Polizei steht ja außerdem ja auch groß auf unserem Helm und der Schutzkleidung.“

Als der Guineer auf die Ansagen einfach nicht reagierte, habe er ihn „mit sanfter Gewalt“ am Arm vom Bett gezogen und schließlich zu Boden gebracht und gefesselt. Dabei habe sich der 22-Jährige gewehrt. Und das so heftig, dass „ich einige Minuten gebraucht habe, bis er unter Kontrolle war“, erklärte der junge Polizeibeamte im Zeugenstand. Der Vorfall sei so massiv gewesen, dass sich die Polizei zur Anzeige entschlossen habe.

Die bleibt für den Asylbewerber folgenlos. Denn das Gericht empfahl, das Verfahren gegen den 22-Jährigen sanktionslos einzustellen. Es könne nicht geklärt werden, ob der junge Mann die Polizeibeamten als Polizisten erkannt und vor allem verstanden habe, befand Richter Strecker. Die Staatsanwaltschaft und der Pflichtverteidiger folgten dieser Empfehlung.

Die Kosten für den Prozess trägt die Staatskasse.