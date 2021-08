Probleme mit der Technik? Diese Bastler und Tüftler helfen gern

Das Repair Café ist jeden zweiten Samstag im Monat geöffnet. Das nächste Mal am 12. September. Wer möchte, kommt einfach vorbei – ob mit oder ohne technisches Problem.

Am Tag der Vereine an diesem Samstag, 21. August, beteiligt sich das Repair Café mit einer Ausstellung in der ehemaligen „Buchbar“ in der Marienstraße.