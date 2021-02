Privilegien für Geimpfte? SPD Ellwangen diskutiert

Die SPD Ellwangen veranstaltet am Donnerstag, 18. Februar, von 18 bis 19.30 Uhr eine Diskussion mit Dr. Johannes Fechner, dem rechtspolitischen Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion. Der Raum für die Veranstaltung wird ab 17.45 Uhr offen sein.

Kino, Konzert und Kreuzfahrt künftig nur für Geimpfte? Soll es Privilegien für Menschen geben, die gegen Covid-19 geimpft sind? Darf es solche Privilegien geben? Wird es sie geben? Die Frage, ob es Privilegien für Geimpfte geben kann, soll oder darf, bestimmt die aktuelle öffentliche Debatte. Die SPD Ellwangen wird diese Fragen dem rechtspolitischen Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Johannes Fechner, in einer digitalen Diskussionsrunde stellen. Fechner wird über den aktuellen Stand der Debatte im Bundestag und die geltende Rechtslage berichten.

Spätestens, wenn eine ausreichend große Zahl an Menschen in Deutschland geimpft wurde, sowie jeder und jedem ein Impfangebot gemacht werden kann, muss es Antworten auf diese Frage geben. An diesem Abend wird laut SPD auch die Gelegenheit sein, miteinander darüber zu sprechen, wie Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor einer Infektion mit Corona aussehen werden, wenn der Einzelne und die Einzelne sich durch eine Impfung gegen Corona schützen kann.

Das alles seien Debatten, die teils hoch emotional geführt werden. Die SPD Ellwangen will mit ihrer Veranstaltung einen Beitrag zur Versachlichung der Debatte beitragen. Die Moderation übernimmt die Landtagskandidatin der SPD, Dr. Carola Merk-Rudolph. In ihrer Funktion als Sprecherin der SPD-Kreistagsfraktion wird sie von der aktuellen Situation im Kreisimpfzentrum Aalen berichten.