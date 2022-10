Energiekrise scheint in den Ellwanger Haushalten noch nicht angekommen zu sein

Die jüngsten Diskussionen rund um die Temperaturabsenkung im Ellwanger Wellenbad sind den meisten noch in den Ohren. Ob man das nun befürwortet oder nicht, Fakt ist, dass sich in diesem Herbst und Winter noch so einiges tun wird. Im Rahmen der Make Ostwürttemberg haben sich Stefan Powolny und Volker Engelhardt, Geschäftsführer und Technischer Leiter der Stadtwerke Ellwangen, ans Podium gewagt und sich den Fragen von Moderator Florian Schweer sowie des Publikums vor allem sehr authentisch gestellt.

Energiesparen ist auch ein Trend, wenngleich kein schöner

Auf den ersten Blick hat das Thema Energie vielleicht nichts mit der Make zu tun, doch Schweer machte es schnell deutlich. „Bei der Make geht es ja auch um Trends. Das Thema Energiesparen ist aktuell auch ein Trend, wenngleich kein positiver. Es ist aber doch das Thema, was aktuell vermutlich jeden interessiert.“

Derzeit seien die Speicherstände gut gefüllt mit Gas, sagte Engelhardt, über 90 Prozent. „So lässt sich sagen, dass wir bei einem warmen Winter gut durch diesen kommen würden. Es ist aber auch so, dass durch den Ausfall von Russland eine sehr große Lücke zu schließen ist“, führte Engelhardt weiter aus. Und er machte es plastisch: die Menge des Gases, dass Deutschland bislang aus Russland bezogen hatte, ist ungefähr so groß wie das Volumen des Bodensees, nämlich rund 50 Milliarden Kubikmeter. „Die Gretchenfrage ist: Wie kalt wird der Winter?“, so Engelhardt.

Powolny nimmt noch keinen Waschlappen

Powolny wollte den Optimismus seines Kollegen nicht ganz uneingeschränkt stehen lassen. „Ja, die Gasspeicher sind voll, wir kommen aber nur durch den Winter, wenn jeder einzelne auch noch einmal 20 Prozent Einsparungen vornimmt. Ich bin immer vorsichtig, bevor man zu euphorisch wird. Es bringt ja nichts, wenn die Leute hinterher sagen: Ich hätte vermutlich etwas kälter duschen können, dann hätte es gereicht“, so Powolny. Die Krise sei noch nicht in den Privathaushalten angekommen. „Wir sehen bislang nicht, dass die privaten Haushalte sparen. In den Unternehmen, am Wellenbad und teilweise den Kommunen sieht man die Reduzierung“, sagt Powolny. Auch hier wünsche er sich ein baldiges Umdenken. Im privaten Umfeld gehe es tatsächlich stets um Temperaturen. Er selbst dusche nach wie vor jeden Morgen, „und ich wasche mich auch noch nicht mit dem Waschlappen“, so Powolny, aber er habe selbst Modifizierungen vorgenommen. Die Wassertemperatur sei nun kühler eingestellt und die Dauer des Duschens habe er ebenfalls deutlich reduziert. „Da kann man eine Menge sparen. Das ist mittlerweile mein Credo, die Familie kann es mittlerweile auch schon nicht mehr hören“, so der Stadtwerke-Geschäftsführer weiter.

Der „Fiffi“ von der Oma ist nach wie vor gut gegen Zugluft

Schweer führte dann noch den „Fiffi“ seiner Oma an, den diese immer unten an die Türen hingelegt hatte, um Zugluft zu vermeiden. Und Engelhardt pflichtete ihm durchaus bei: „Zugluft in der Wohnung kostet tatsächlich unglaublich viel Energie. Das ist ein super Tipp von der Oma.“ Dazu sollten Eigentümer überprüfen, ob alle Türen und Fenster richtig abgedichtet sind. Sollte das nicht der Fall sein, dann könnte man das selbst für recht wenig Geld beheben, so Engelhardt. Ohnehin gebe es nicht die einzige Maßnahme, die man anstoßen könne, um Energie einzusparen, so Powolny, der auch einen Schwenk zum heiklen Thema Wellenbad wagte. Hier habe man die Lüftung erneuert, die Decke abgedichtet, PV-Anlagen aufs Dach gesetzt – überall sukzessive effizienter werden, sei die Marschroute.

Das Worst-Case-Szenario heißt: Unternehmen müssen Betrieb einstellen

Powolny ging auf das Worst-Case-Szenario ein, wenn der Winter zu kalt würde. Dann müsse man schlichtweg Last herausnehmen, anders werde man es dann nicht schaffen. Darunter würden dann die großen Unternehmen fallen, was sich für Deutschland insgesamt negativ auswirken würde. „Das muss vermieden werden. Das wäre dann auch keine politische Entscheidung, das ist einfach nur Physik“. Entsprechende Maßnahmen müssten schließlich ergriffen werden, „Abschaltlisten“ gebe es bereits, man sei an dieser Stelle nicht unvorbereitet.