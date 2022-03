Premiere beim Kunsterverein Ellwangen

Parallel zur Ausstellung „Lebenswelt“ des Kunstvereins gibt es den Fotowettbewerb „Zeig uns deine Lebenswelt“. Beteiligen können sich Kinder und Jugendliche bis zu 18 Jahren, indem sie maximal fünf Fotografien (höchste Qualität, analog als Abzug oder digital), mit Namen, Adresse und Kontaktinfos an wettbewerb@kunstverein-ellwangen.de oder Kunstverein Ellwangen, Peutingerstr. 30, 73479 Ellwangen, schicken. Einsendeschluss ist Sonntag, 8. Mai. Die Bilder werden im Schloss ausgestellt und dort auch prämiert von einer Jury aus Schulklassen und Kindergartengruppen. Finissage mit Preisverleihung ist am Sonntag, 22. Mai, 11 Uhr. Die Kuratorinnen bieten gerne Führungen für Schulklassen und Kindergärten an. Anmeldung hierzu: Silke.Schwab-Krueger@peutinger-gymnasium.de. Weitere Infos unter www.kunstverein-ellwangen.de.