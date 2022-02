Preisübergabe in der Redaktion: Familie Seng/Ebert mit Kaltblutstute „Sphinx“ siegen

Von der neuerlichen Absage des Kalten Markts haben sich die Ipf-und Jagst-Zeitung/Aalener Nachrichten sowie die Stadt Ellwangen nicht entmutigen lassen und anstelle der traditionellen Stutenprämierung ein eigenes virtuelles Pferdevoting an den Start gebracht, mit einem Augenzwinkern, aber durchaus mit tollen Preisen für die Gewinner.

Beim Voting haben Pferdebesitzer ihre liebsten Tiere als Foto zugesandt, Redakteur Michael Häußler hat diese Einsendungen in diesem digitalen Format verarbeitet. Nun sind die Gewinner bekannt, die sich in der Redaktion der Ipf- und Jagst-Zeitung, unter Beachtung aller aktuellen Corona-Vorschriften, in den Redaktionsräumen der Ipf- und Jagst-Zeitung eingefunden haben. Den ersten Platz, ein Digital-Abonnement dieses Hauses ging an die Familie Seng/Ebert aus Abtsgmünd-Wilfingen und ihrer Kaltblutstute „Sphinx“. Andreas und seine Tochter Julia, die sozusagen als Glückskind dabei war sowie Opa Klaus Ebert haben sich über diesen ersten Preis gefreut. „Meine Frau Magdalena hat uns angemeldet, sie musste aber leider zum Elternabend“, sagte Andreas Seng schmunzelnd. Über den zweiten Preis und damit über einen Jahresgutschein für das Ellwanger Hallenbad, freute sich Renate Berhalter aus Ellenberg mit ihrer Hafingerstute „Narla“. Sie war ebenfalls verhindert. Stute „Smart Lucy Olena“ von Theresa Hirsch, ebenfalls aus Ellenberg, ergatterte den dritten Platz und damit einen 100-Euro-Gutschein von „Pro Ellwangen“.

„Ich freue mich, dass sich die Menschen an diesem Gag beteiligt haben und es so viele Beiträge gegeben hat. Ich wünsche mir aber fürs nächste Jahr, dass wir von der digitalen in die analoge Form zurückkehren können“, sagte Ellwangens Oberbürgermeister Michael Dambacher.