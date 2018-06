Preisträgerin kommt aus Ellwangen

Die drei höchsten Preisträger des 58 Schülerwettbewerbes des Landtages von Baden-Württemberg stehen fest. Felicia Froelig, Schülerin der 12. Klasse am Technischen Gymnasium, hat einen der drei Förderpreise mit ihrem Videoclip „Plastikgericht“ gewonnen. Aus der Hand von Landtagspräsident Wilfried Klenk erhielt sie Förderpreis, Urkunde und Erinnerungsmedaille.

Felicias Wettbewerbsbeitrag in der freien Themenwahl greift die Risiken auf, die sich aus dem unachtsamen Umgang mit Plastikmüll ergeben. In zwei Minuten zeigt sie den Weg vom Abfall über die Nahrungskette in unseren Organismus, wirkt dabei als Schauspielerin, Regisseurin, Kamerafrau und am Schnitt. Am Schluss lässt sie den Zuschauer augenzwinkernd zurück mit schlechtem Gewissen.

Im Schülerwettbewerb wurde Felicia Froelig wie folgt vorgestellt: „Film und das Filmen sind Felicias große Leidenschaften. Vielleicht hat sie ihr großer filmbegeisterter Bruder angesteckt. Von ihm holte sich Felicia Tipps. Film und Kunst gehören für Felicia zusammen, und als großer Fan von Quentin Tarantino kommt sie in seinen Filmen auch auf ihre Kosten. Und dass Felicia ein Talent für das kreative Filmen hat, hat sich rumgesprochen, denn der eine oder andere Auftrag trudelte schon bei ihr ein. Ihre Hobbies sind neben ihren Einsatz bei den Ministranten das Musizieren (Cello), Theater, Chor und ehrenamtliches Engagement für Kinder.“

Die anderen Förderpreisträger sind Britta Bader und Sabrina Abed-Bathsou aus dem Gymnasium Sankt Michael Schwäbisch Hall sowie Merlin Krzemien aus dem Landesgymnasium für Hochbegabte in Schwäbisch Gmünd. Jeder Preisträger darf sich über ein Preisgeld von 1250 Euro freuen. Auch über den Tag hinaus macht die Landeszentrale für politische Bildung den Preisträgern weitere Bildungsangebote, die neue Einsichten fördern und Kontakte eröffnen sollen. Insgesamt hatten sich über 3000 Schülerinnen und Schüler aus 157 Schulen mit über 2077 Arbeiten am Wettbewerb beteiligt. Nahezu jeder Zweite erhielt einen Preis, doch sind die drei Förderpreise die höchste Preiskategorie.

Auch der Schulleiter des Kreisberufsschulzentrums (KBSZ), Peter Lehle, erlebte die Preisverleihung mit und gratulierte Felicia im Anschluss zum gelungenen Video und zu ihrem Erfolg. Felicia ist schon zum zweiten Mal Preisträgerin und bringt eine Tradition aus der Schule Sankt Gertrudis mit an das Kreisberufsschulzentrum.

Mit dem Schülerwettbewerb will der Landtag parteiübergreifend junge Leute auf Politik neugierig machen und sie zu kritischem und tolerantem Engagement für die Demokratie auffordern.

Im Netz stehen die Wettbewerbsunterlagen für den 59. Durchgang zur Verfügung (www.schuelerwettbewerb-bw.de/wettbewerb/59-schuelerwettbewerb)