Preise für soziales Engegement verliehen

Regelmäßig lobt der gemeinsame Förderverein des Hariolf- und des Peutinger-Gymnasiums Freunde der Ellwanger Gymnasien Sozialpreise für besonders engagierte Schüler und Schülerinnen aus. Sie sind jetzt übergeben worden.

Uschi Jordan, Vorsitzende der Freunde der Ellwanger Gymnasien, begrüßte die Preisträger. Der Preis werde für besonderes soziales Engagement und Verdienste für die Schule oder die Schulgemeinschaft vergeben, erklärte Jordan. Sie stellte die einzelnen Preisträger vor und überreichte ihnen Urkunden, die vom Ellwanger Künstler und LehrerGerhard Stock gestaltet wurden, und ein Preisgeld.

Eva Hanko, Klasse 9 (Hariolf-Gymnasium), übernahm vor drei Jahren die Gruppenführung und Leitung im Rahmen des Sozialkompetenztrainings der Klasse 6. Seit zwei Jahren leitet sie den Schulsanitätsdienst und organisiert eigenverantwortlich die monatlichen Treffen der Mitglieder.

Zur Auflockerung gibt es Lesungen und Musik

Emma Thorwart, J1 (Peutinger-Gymansium), bereichert mit ihren Ideen die Arbeit in der Schülermitverantwortung und engagiert sich bei besonderen Projekten. Seit zwei Jahren ist sie Schülersprecherin und wirkt als gewählte Vertreterin aller Schülersprecher am Schulentwicklungsprogramm der Stadt Ellwangen mit. Auch hat sie einen Sitz im Ellwanger Jugendrat.

Felix Fuchs, Klasse 10 und Matthias Ilg, J2 (beide Peutinger-Gymansium), kümmern sich seit vielen Jahren bei allen Schulveranstaltungen um die Licht- und Tontechnik. Besonders zeitaufwendig sind hierbei die Theaterveranstaltungen, da sie auch die vielen Proben bereits technisch begleiten. In jüngster Zeit engagiert sich auch Noah Baur, Klasse 10, vielfältig in Sachen Technik und erhielt dafür eine Anerkennung.

Als Rahmenprogramm gab es Lesungen und Musik. Ulrike Lindner stellte anhand einer Biografie das Leben der Kinderbuchautorin Astrid Lindgren und das Entstehen ihrer Figuren in ihren Büchern vor.

Maria Esseling präsentierte die Lebensgeschichte der österreichischen Kernphysikerin Lise Meitner, die sich ein „externes Abitur“ erkämpfen musste und später Seite an Seite mit Otto Hahn forschte. Als Jüdin floh sie 1938 nach Stockholm und hatte trotzdem ständigen Kontakt mit Hahn. So war sie mit ihm führend in der Kernforschung tätig.

Musikalisch gab das „Duo Amena“ mit Viola Rudolf J1 (Peutinger-Gymansium) und ihren Vater Uli, der Veranstaltung den feierlichen Rahmen.

Als Kooperationslehrer sagte Gerhard Stock, dass die Preisträger sich mehr als andere einsetzen. Deshalb begegne man ihnen oft auch spätnachmittags an den Schulen. Rainer Matzner, der frühere Schulleiter des Hariolf-Gymnasiums, lobte das Engagement der Freunde der Ellwanger Gymnasien für die beiden Schulen. Felix Fuchs bedankte sich im Namen aller Preisträger bei Uschi Jordan.