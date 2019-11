Preis für Gerhard Hutterers Krimi-Kurzgeschichte

Beim Ralf-Bender-Preis, der für Krimi-Kurzgeschichten vergeben wird, hat der Ellwanger Krimiautor Gerhard Hutterer einen Sonderpreis bekommen.

Mehr als 140 Autorinnen und Autoren aus ganz Deutschland hatten sich an dem Krimi-Kurzgeschichtenwettbewerb beteiligt. Eine Jury wählte die besten 25 Wettbewerbsbeiträge aus, die es in die Anthologie geschafft haben. Die Geschichte „Woidbluad“ von Gerhard Hutterer ist Namensgeber für die Anthologie. „Ich hatte zwar schon beim Schreiben ein gutes Gefühl. Aber dass ich wieder so weit vorne landen würde, war dann doch eine faustdicke Überraschung für mich“, gestand der Rindelbacher.

Mit dem Sonderpreis bei seiner dritten erfolgreichen Teilnahme werde Hutterers kontinuierliches Ideengeben gewürdigt, sagte Alexander Frimberger in seiner Laudatio. „Woidbluad – Kriminalgeschichten aus dem Bayerischen Wald“ ist zum Preis von 13 Euro (im Buchhandel erhältlich. In der Buchbar in der Marienstrasse stellt Hutterer die Anthologie und seinen Wettbewerbsbeitrag bei der Lesbar am 21. November vor.