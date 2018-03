Die Anna-Schwestern laden am Donnerstag, 22. Februar, zu einem „Pray and Stay“ in ihre Mutterhauskapelle ein. Von 19.30 bis 21.30 Uhr können Interessierte kommen und gehen, wie sie Zeit haben und still werden, beten, der Musik lauschen, eine Kerze anzünden oder einen Bibelvers ziehen. Der Zugang erfolgt über einen ausgeschilderten Weg. Eine Anmeldung ist nicht nötig.