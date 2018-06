Praxis für Innere Medizin schließt

Die Gastroenterologische Praxis Irina Wanke in der Adelbergergasse 1 in Ellwangen schließt, nach drei Jahren, zum 29. Juni. Die Fachärztin für Innere Medizin und Gastroenterologie wechselt zum 1. Juli nach Schwäbisch Hall und wird dort in einer gastroenterologischen Praxis tätig sein. Eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger wurden nicht gefunden.

„Nachdem die Suche nach einem Nachfolger leider nicht erfolgreich war, müssen wir schweren Herzens die Praxis schließen“, heißt es in einem Schreiben des Teams der Praxis Wanke an die „lieben Kolleginnen und Kollegen“. Darin wird ferner mitgeteilt, dass „alle Untersuchungen zur Magen- oder Darmspiegelung, die bis zum 28. Juni bei uns terminiert sind, selbstverständlich noch durchgeführt werden“. Patienten, die ab dem 2. Juli Termine vereinbart haben, werden telefonisch kontaktiert und informiert.

Die Gastroenterologische Praxis Irina Wanke ist in Ellwangen die einzige Praxis, die Magen- und Darmspiegelungen ambulant durchführt. Die Praxis gehört zum Medizinischen Versorgungszentrum Onkologie Ostalb am Ostalb-Klinikum in Aalen, dessen Chefin Strahlentherapeutin Dr. Sandra Röddiger ist. Allen angestellten Mitarbeiterinnen wurde gekündigt. Röddiger war am Donnerstag nicht zu erreichen und stand deshalb für Nachfragen nicht zur Verfügung.

Wer stellt künftig die Überweisungen aus?

Nach der Schließung der Praxis Wanke müssen die Patienten entweder ins Ellwanger Krankenhaus zu Dr. Johannes Zundler, Chefarzt der Abteilung Innere Medizin an der Sankt-Anna-Virngrund-Klinik in Ellwangen, nach Aalen oder anderswohin. Zundler benötigt aber bisher eine Überweisung von einem Facharzt. Eine Stellungnahme von Rainer Gräter aus Essingen, Sprecher der Kreisärzteschaft, konnte nicht eingeholt werden. Der Mediziner hat zurzeit Urlaub, er ist erst ab Montag wieder da.