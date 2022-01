Präventionsprojekt Bewusst Online geht an den Start

Mit Bewusst Online, kurz BeOn, startet am kommenden Montag in sechs weiterführenden Ellwanger Schulen ein ebenso ambitioniertes wie bundesweit einzigartiges und nachhaltiges Projekt zur Prävention von Gewalt im Netz, Hasssprache, Cyber-Mobbing sowie von Verletzung von Persönlichkeits- und Bildrechten. Entwickelt haben es die Ellwanger Soroptimistinnen.

Der Club engagierter berufstätiger Frauen setzt sich seit Jahren für die Verbesserung von Lebens-, Bildungs- und Berufsbedingungen ein und hat sich auch den Schutz vor jeglicher Gewalt auf die Fahnen geschrieben. BeOn soll Schülerinnen und Schüler der fünften und achten Klasse im Umgang mit sozialen Medien und den Tücken des Internets vertraut machen. Im Gemeinderat ist das Projekt bereits vorgestellt worden und auf einhellige Zustimmung gestoßen. Geplant ist eine Gesamtlaufzeit von mindestens vier Schuljahren. Die Stadt beteiligt sich an den Gesamtkosten von rund 15 000 Euro pro Schuljahr mit jeweils 5000 Euro.

Mehr als die Hälfte der Jugendlichen in Deutschland hat bereits früh bittere Erfahrungen mit Cybermobbing und Gewalt im Netz in verbaler oder körperlicher Form gemacht. Was mit Beleidigungen anfängt, endet oft in einem Alptraum.

„Wir sind vor vier Jahren durch eine Studie auf das Thema aufmerksam geworden und haben überlegt, was wir hier vor Ort tun können“, sagte Clubpräsidentin Christina Faber bei der Vorstellung des Projekts im Rathaus. „Kinder und Jugendliche sind täglich mit sozialen Medien befasst und machen nicht selten beschämende Erfahrungen“, ergänzt Melanie Michl. Sie hat BeOn maßgeblich konzipiert und nach Gesprächen mit Schülerinnen und Schülern den Schwerpunkt auf Soziale Medien gelegt. I

n diesem Bereich wünschten sich die Schüler kompetente Ansprechpartner. Eltern können das oft nicht leisten. BeOn sieht die aktive Mitwirkung von Kindern, Jugendlichen und Schulsozialarbeitenden vor und bindet Eltern und Lehrkräfte unterstützend ein.

Als Dozent konnte der Pforzheimer Sozialpädagoge Clemens Beisel gewonnen werden. Beisel ist zudem Referent für Social Media bei der Jugendstiftung Baden-Württemberg: „Wir haben lange gesucht. Obwohl das Thema so brisant ist, gibt es nur wenige Referenten, die sowohl über Fachkompetenz als auch über pädagogische Erfahrung verfügen“, so Faber und Michl.

Beisel hat jeweils dreistündige Workshops für die fünften und achten Klassen entwickelt, die von der Schulsozialarbeit begleitet werden. Bei den Fünftklässlern stehen Messenger-Dienste wie WhatsApp und allgemein der Umgang mit dem Smartphone im Vordergrund. Bei den achten Klassen liegt der Fokus auf Hasssprache, Gaming, Rollenbildern und Selbstdarstellungen im Internet. Außerdem sollen die Jugendlichen ihren Internetkonsum analysieren und überdenken.

Ein weiterer BeOn-Baustein sind digitale Elternabende mit Videoclips und Handouts. Zu BeOn gehört außerdem ein nachhaltiges Peer-to-Peer-Konzept. ein Netzwerk von direkt miteinander verknüpften und einander gleichgestellten Teilnehmern. Hier ist die Initiative der Schulsozialarbeitenden gefragt. Sie sind für das Nacharbeiten der Workshops und als Anlaufstelle für Fragen und Hilfen zum Projekt unentbehrlich: „Dranbleiben ist wichtig“, erklärte Nicole Bühler, Beauftragte für Frauen, Familien, Senioren und Soziales. Die Stadt begrüße das Projekt ausdrücklich, so Bühler weiter. BeOn komme Ellwanger Kindern, Jugendlichen und ihren Eltern unmittelbar zugute.

Wie gefragt und wie wichtig es für Kinder und Teenager ist, bewusst online zu sein, haben die einhellig positiven Rückmeldungen zum BeOn-Pilotprojekt am Peutinger-Gymnasium im Juni 2021 gezeigt.

„Wir freuen uns, dass die Stadt als Kooperationspartner und Finanzgeber mit im Boot ist“, so Christina Faber. Oberbürgermeister Michael Dambacher dankte seinerseits den Ellwanger Soroptimistinnen, die über vier Jahren ehrenamtlich und trotz Pandemie am Ball geblieben seien: „Das BeOn-Präventionsprojekt wird hoffentlich Nachahmer finden“, so der OB. Zunächst aber hat Ellwangen damit ein weiteres Alleinstellungsmerkmal. BeOn ist und bleibt made in Ellwangen.

Wer das Präventionsprojekt unterstützen möchte, kann das durch Spenden auf folgendes Konto tun: IBAN DE52 6145 0050 1000 4759 64 bei der Kreissparkasse Ostalb, BIC OASPDE6AXXX.