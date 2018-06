Beim Verein der Hundefreunde (VdH) Ellwangen ist die Schulung und die Prüfung für den Grund-Ausbilder-Schein (GAS-Schein) des Südwestdeutschen Hundesportverbands (SWHV) über die Bühne gegangen.

Insgesamt nahmen 22 Teilnehmer verschiedener Vereine des SWHV an der Schulung teil. Davon allein sieben Mitglieder vom VdH Ellwangen. Es waren zwei anstrengende und lehrreiche Wochenenden. Es wurde viel theoretisches Wissen vemittelt. Aber die Mühe hat sich am Ende gelohnt. Alle Teilnehmer haben die Prüfung bestanden und dürfen in ihren Vereinen nun als Übungsleiter fungieren. (ij)