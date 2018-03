Porsche gestohlen, Unfall gebaut und zu Fuß geflüchtet

Nachdem am frühen Montagmorgen in Crailsheim ein Porsche gestohlen worden ist, konnte dieser am Abend von einer Streife gesichtet werden. Der Fahrer flüchtete und baute mit dem Fahrzeug einen Unfall. Nachdem er seine Flucht zu Fuß fortsetzte, konnte er schließlich gestoppt werden.

Am Montagmorgen hatten sich unbekannte Täter Zugang zu einer KfZ-Werkstatt in der Werner-von-Siemens-Straße in Crailsheim verschafft. Die Einbrecher durchsuchten die Räumlichkeiten des KfZ-Betriebes und verursachten dabei einen Schaden von rund 8000 Euro. Schließlich entwendeten sie einen hochwertigen Porsche 911 Targa.

Im Rahmen der intensiven polizeilichen Fahndung sichtete eine Steife den Porsche gegen 21.20 Uhr im Stadtgebiet von Ellwangen. Der Fahrer missachtete die Anhaltezeichen und flüchtete mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Crailsheim. Am Bahnhübergang Jagstheim kam er schließlich von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Böschung.

Der 19 Jahre alte Tatverdächtige flüchtete weiter zu Fuß und konnte schließlich kurz vor 23 Uhr festgenommen werden. Bei der Fahndung waren neben zahlreichen Streifenbesatzungen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern noch an.

Der Sachschaden an dem Porsche konnte noch nicht beziffert werden.

