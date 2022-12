Polizeieinsatz wegen Auseinandersetzung in der LEA

Am Mittwoch ist der Polizei gegen 1.30 Uhr eine Auseinandersetzung in der Landeserstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge (LEA) gemeldet worden. Nach bisherigem Ermittlungsstand gerieten bis zu 30 Personen nach dem Auslösen eines Rauchmelders in einen Streit.

Hierbei kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern und Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes. Der Streit eskalierte, wobei einer der beteiligten Verletzungen erlitt und durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht wurde. Die Polizei war mit sieben Streifenwagenbesatzungen vor Ort und hat die Ermittlungen aufgenommen.