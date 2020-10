Am frühen Montagmorgen ist auf der A7, Höhe der Anschlussstelle Dinkelsbühl/Fichtenau in Fahrtrichtung Norden ein schwarzer VW Sharan gemeldet worden. Das Auto stand mitten auf der Fahrbahn. Bei der folgenden Überprüfung wurde festgestellt, dass der Fahrer aufgrund gesundheitlicher Probleme orientierungslos war und der Sharan starke Beschädigungen aufwies. Bislang konnten die Unfallstellen auf der A7 noch nicht ausfindig gemacht werden. Verkehrsteilnehmer, denen die Fahrweise des 71-jährigen Fahrers auffiel oder Angaben zu den gesuchten Stellen machen können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion in Kirchberg unter Telefon 07904 / 94260 in Verbindung zu setzen.