Polizei sucht mit Hubschrauber nach Vermisstem.

Ein 28-Jähriger, der in einer psychiatrischen Einrichtung in Ellwangen lebt, ist am Sonntag gegen 16.30 Uhr als vermisst gemeldet worden.

Da nicht auszuschließen war, dass er sich in einer hilflosen Lage befinden könnte, suchte die Polizei mit mehreren Streifen nach dem Vermissten. Zur Unterstützung der Suchmaßnahmen war von 17.45 bis 18.15 Uhr auch ein Polizeihubschrauber über Ellwangen im Einsatz.

Der Vermisste konnte schließlich gegen 20:.0 Uhr wohlbehalten in Aalen aufgefunden und wieder ins Krankenhaus zurückgebracht werden.