Polizei rückt zweimal wegen Auseinandersetzungen in der LEA an

Wegen Streitigkeiten ist die Polizei in der Nacht zum Freitag gleich zweimal zur Landeserstaufnahmestelle ausrücken müssen. Grund waren Auseinandersetzungen, bei denen einige Bewohner und Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes verletzt wurden.

Zunächst wurde gegen 22 Uhr vom Sicherheitsdienst eine Streitigkeit mit einer zunächst unbekannten Anzahl von Personen in einem Gebäude der Landeserstaufnahme gemeldet. Beim Eintreffen der Beamten konnte ein verletzter 19-Jähriger angetroffen, jedoch keine laufende Auseinandersetzung mehr festgestellt werden.

Nachdem die Polizei den Sachverhalt aufgenommen und die Örtlichkeit wieder verlassen hatte, hat sich laut einer Pressemitteilung der Polizei die gegenseitigen Aggressionen einiger Bewohner weiterentwickelt. Gegen 0.25 Uhr wurde dann wiederum die Polizei alarmiert, nachdem es in einem Wohngebäude zu Handgreiflichkeiten gekommen war.

Beim Eintreffen der Polizei war die Auseinandersetzung bereits beendet. Bei dieser wurden drei LEA-Bewohner sowie zwei Mitarbeiter der Securityfirma leicht verletzt, wobei die Verletzungen der drei LEA-Bewohner im Krankenhaus versorgt werden mussten. Die verletzten Bewohner wurden vom Rettungsdienst, die mit mehreren Einsatzfahrzeugen vor Ort war, in ein Krankenhaus verbracht.

Die Polizei selbst war mit über zehn Streifenwagenbesatzungen vor Ort. Es wurden zwischenzeitlich strafrechtlichen Ermittlungen zur Klärung des Geschehens und deren Hintergründe eingeleitet. Zwei 23-jährige aggressive Bewohner, die auch an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein sollen, waren in der Nacht zur Vermeidung weiterer Aggressionen in Polizeigewahrsam.