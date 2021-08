Polizei nimmt Randalierer in Gewahrsam

Kurz vor 23 Uhr am Dienstagabend wurde die Polizei verständigt, weil ein 43-Jähriger in einer Wohnung in der Breslauer Straße in Ellwangen eine 39-Jährige bedroht sowie einen 41-Jährigen geschlagen und randaliert hatte. Beim Eintreffen der Beamten zeigte sich der alkoholisierte 39-Jährige äußerst aggressiv und beleidigte die eingesetzten Kräfte.

Zur Störungsbeseitigung musste der Mann bis Mittwochmorgen in Gewahrsam genommen werden, wogegen er sich teils heftig wehrte. In der Zelle randalierte weiter. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen.