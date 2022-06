Polizei legt Kriminalstatistik vor: Weniger Delikte in Ellwangen

Ellwangen ist im zurückliegenden Jahr ein „sehr sicherer“ Ort gewesen. Diesen Schluss hat Oberbürgermeister Michael Dambacher im Gemeinderat nach dem Vortrag von Stephan Schlotz, dem Leiter des Ellwanger Polizeireviers, zur Kriminalstatistik in der Stadt gezogen. Die Zahl der Delikte, die im Stadtgebiet registriert wurden, ist 2021 im Vergleich zum Vorjahr 2020 um 18,1 Prozent auf 1166 Fälle zurückgegangen. Dieser Rückgang sei „gewaltig“, kommentierte Polizeioberrat Schlotz.

Diese Entwicklung sei zwar erfreulich. Dennoch sei dieser Trend nicht allein das Verdienst der Polizei, sondern auch eine Folge der Pandemie, erklärte der Ellwanger Revierleiter. Die Aufklärungsquote hebe sich mit 62,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (62,7 Prozent) „minimal“ verändert und sei weiterhin hoch, so der Polizeioberrat.

226 Diebstähle wurden 2021 im Ellwanger Stadtgebiet registriert. 2020 waren es noch 270 Delikte dieser Art. In 130 Fällen habe es sich um einfache Diebstahlsdelikte gehandelt, bei 53 gab es „erschwerende Umstände“, wie sich der Revierleiter ausdrückte. Diese lägen zum Beispiel dann vor, wenn eine Autoscheibe zerschlagen werde, um an eine Brieftasche zu kommen. Schwerpunkte der Diebstahlsdelikte waren generell die Ladengeschäfte im Stadtgebiet, unter anderem in der Innenstadt, im Gewerbegebiet Neunheim sowie die Landeserstaufnahmestelle.

Die Zahl der Diebstähle mit Wohnungseinbruch ging mit elf Fällen im Vergleich zu 15 Fällen im Jahr 2020 etwas zurück, das niedrige Niveau der Jahre 2017 bis 2019 mit jeweils einstelligen Fallzahlen wurde jedoch nicht wieder erreicht. Die Polizei versuche hier, diesem Trend durch Streifen und ihre Ermittlungstätigkeit entgegenzuwirken, erläuterte der Ellwanger Revierleiter.

Der Anstieg der Fallzahlen bei den Wohnungseinbrüchen sei auch durch Einbruchserien begründet, erklärte Stephan Schlotz weiter. Er riet dazu, dass sich die Menschen bei der Polizei melden sollten, wenn ihnen Personen auffallen, die Wohngebäude auszuspähen scheinen. Dadurch könne man Einbrüche schon oft vorab verhindern.

Eindeutig rückläufig ist dagegen die Zahl der Vermögens- und Fälschungsdelikte. 2021 wurden 242 Fälle dieser Art gezählt, 2020 waren es noch 316. Unter den weiten Begriff fallen Betrugsdelikte (168), Urkundenfälschung (33), Geldfälschung (einstellige Fallzahl) sowie Unterschlagungen (etwa 15). Ein gewisser Schwerpunkt sei hier die Autobahnrastanlage an der A7, denn hier komme es ab und zu Fällen von Tankbetrug.

Den Rückgang der Gewaltdelikte auf 113 Fälle (142 im Jahr 2020) wertete Revierleiter Schlotz als sehr positiv. Diese Entwicklung sei aber auch zum Teil auf die Pandemie zurückzuführen. „Wenn man niemandem begegnet, kann man sich auch nicht schlagen“, erläuterte der Polizeioberrat. Einen gewisser Schwerpunkt sei hier die Landeserstaufnahmestelle gewesen. Dort habe man 32 Gewaltdelikte gezählt, die sich größtenteils in den Gemeinschaftsunterkünften oder in der Kantine abspielten.

Auch dank der Pandemie erreichte die Aggression im öffentlichen Raum mit 28 Fällen im Jahr 2021 ein Fünf-Jahres-Tief. Die Gewalt gegen Polizeibeamte sei von 20 Fällen im Jahr 2020 auf elf im Jahr 2021 zurückgegangen. Dies sei eine Entwicklung in die richtige Richtung, meinte Schlotz.

In der Gesamtstadt wurden 2021 insgesamt 18 Sexualdelikte gezählt. Das sind zwar weniger als 2020 (23), aber das Fünf-Jahres-Tief aus dem Jahr 2019 mit 14 Fällen wurde verfehlt. Hier gebe es keine echten Schwerpunkte, erklärte der Revierleiter. Denn unter diese Kategorie falle auch der Erwerb und Besitz von kinderpronographischem Material, und das spiele sich in erster Linie in den eigenen vier Wänden ab.

Die Zahl der Rauschgiftdelikte ging von 73 im Jahr 2020 auf 69 in 2021 zurück. In den meisten Fällen ging es dabei um Cannabis, danach folgt Amphetamin. Heroin wurde in keinem einzigen Fall nachgewiesen. In acht Fällen sei mit den Drogen gehandelt worden.

Die Ellwanger Polizei ermittelte im Jahr 2021 insgesamt 615 Tatverdächtige. 456 von ihnen waren Erwachsene über 21 Jahren, 59 Heranwachsende, 78 Jugendliche und 22 Kinder. Dem stehen 222 Opfer gegenüber. 62,6 Prozent der Opfer waren männlich und 37,4 Prozent weiblich. In 57,6 Prozent der Fälle bestand eine Beziehung zwischen dem Täter und den Opfern. „Es ist also meist nicht der Unbekannte, der auf das Opfer trifft“, erläuterte Schlotz mit Blick auf ein gängiges Klischee.

Wegen zweier Anrufe, bei denen der Anrufer sofort aufgelegt hatte, erkundigte sich Hans-Peter Krämer (Freie Bürger), ob man in solchen Fällen die Polizei benachrichtigen solle. Polizeioberrat Schlotz entgegnete: „Wenn es Ihnen komisch vorkommt, schadet ein Anruf nicht.“ Allerdings könne man dann nicht erwarten, dass dann sofort drei Streifenwagen vor der Tür stünden.

Bettina Vierkorn Mack (CDU) freute sich über die insgesamt rückläufigen Fallzahlen. Sie erkundigte sich aber nach der Einschätzung des Revierleiters zur häuslichen Gewalt. Die habe während der Pandemie möglicherweise zugenommen, werde aber oft nicht angezeigt. Schlotz antwortete, dazu gebe es keine belastbaren Zahlen. Man könne in etwa sagen, dass die Entwicklung gleichbleibend mit dem Vorjahr gewesen sei. „Wenn man stärker aufeinander sitzt, nimmt auch die Gewalt zu“, sagte der Polizeioberrat.

Martin Sartor (Freie Bürger) bedankte sich bei der Polizei. Die Zahlen zeigten, dass es in Schrezheim nicht nur schön, sondern auch sicher sei. „Danke für die Sicherheit, die Sie uns geben“, sagte er an Schlotz gewandt. Schrezheims Ortsvorsteher Albert Schiele hieb ins gleiche Horn: Im zurückliegenden Jahr sei mehr Polizeipräsenz sichtbar gewesen.