Polizei fragt: Wer wurde von dem Betrunkenen am Samstagabend belästigt?

Die Ellwanger Polizei sucht Personen, die am Samstagabend von einem betrunkenen Mann im Stadtteil Goldrain belästigt wurden. Darüber hinaus bittet die Polizei die Fahrer der Autos, die ebenfalls am Samstag von dem Betreffenden beschädigt wurden, sich zu melden.

Was war passiert: Am Samstag war ein 16-jähriger Junge gegen 21 Uhr im Bereich der Königsberger Straße grundlos von einem Mann angesprochen, verfolgt, bedrängt und beleidigt worden. Anschließend hatte der 16-Jährige beobachtet, dass eine Fußgängerin durch den Betrunkenen ebenfalls bedrängt und verfolgt wurde. Im weiteren Verlauf war der Mann auf die Kreuzung der Dalkinger Straße und des Stauffenbergrings getreten und hatte heranfahrende Fahrzeuge angehalten. Anschließend hatte er auf die Motorhauben von mindestens zwei Fahrzeugen, vermutlich einem VW Polo und einem Ford, eingeschlagen. Im weiteren Verlauf wurde der 35-jährige Mann von der Polizei vorläufig festgenommen. Hierbei hatte der Mann erheblichen Widerstand geleistet und zwei Polizeibeamte verletzt. Die Polizei in Ellwangen bittet Personen, die durch den Betrunkenen belästigt wurden, sowie betroffene Autofahrer, sich unter der Rufnummer 07961 / 9300 zu melden.