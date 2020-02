Polizei fasst nach Raubüberfall zwei 17-Jährige

Den 3. Februar wird ein 19-jähriger junger Mann aus Crailsheim nicht mehr so schnell vergessen. Um 8.30 Uhr klingelte es an diesem Montagmorgen an seiner Haustür. Als er öffnete, standen im zwei unbekannte Männer gegenüber, die sich in die Wohnung drängten und ihn sofort mit Faustschlägen traktierten. Anschließend verlangten die beiden Eindringlinge Bargeld. Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, bedrohten sie den jungen Mann und durchsuchten die Wohnung. Sie brachten unter anderem die EC-Karte des Opfers an sich und erpressten von ihm die Herausgabe der dazugehörigen PIN. Später hoben sie mit der EC-Karte Geld an einem Geldautomaten ab.

Nun sind zwei 17-Jährige als Tatverdächtige ermittelt woerden. Bei einer Wohnungsdurchsuchung am 12. Februar, die richterlich angeordnet war, stellte die Polizei fast das komplette Raubgut sicher. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ellwangen und der Kriminalpolizei Schwäbisch Hall dauern an.