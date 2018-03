Polizei ermittelt unfallflüchtigen Fahrer

Die Ellwanger Polizei hat den flüchtigen Verursacher eines Verkehrsunfalls ermittelt. Der Unfall ereignete sich am Montagnachmittag gegen 15 Uhr an der Einmündung der Daimlerstraße in die Siemensstraße.

Ein 46-jähriger Fahrzeuglenker fuhr von der Haller Straße über die Siemensbrücke und wollte von der abknickenden Vorfahrtsstraße nach links in die Nordspange einbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer entgegenkommenden 20-jährigen Fahrerin. Der Unfallverursacher, der sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hatte, konnte anhand eines Zeugenhinweises ermittelt werden und musste seinen Führerschein abgeben. Der Sachschaden wird auf etwa 4000 Euro beziffert.