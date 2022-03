Polizei beendet Auseinandersetzung in der LEA

In der LEA in Ellwangen sind am Dienstagabend gegen 22.40 Uhr bis zu 20 Personen aufeinander losgegangen. Laut Polizeibericht rückten Beamte „mit starken Kräften“ aus und beendeten die Auseinandersetzung. Vier Männer wurden in Gewahrsam genommen.

Diese hatte die Polizei als Störer identifiziert. Zwei von ihnen sind laut Bericht nach Feststellung der Personalien wieder entlassen worden. Zwei weitere mussten zur Ausnüchterung in der Dienststelle bleiben.