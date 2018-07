Polizei überwältigt betrunkenen Mercedesfahrer

Ein 70-jähriger Mann hat am Samstag bei einer spektakulären Trunkenheitsfahrt mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet.

Der Mann war auf der B180 vom Degenbachsee über Jagstheim, Steinbach bis in die Degenbachstraße unterwegs. Auf der Strecke überholte der Mercedes-Fahrer bei der Burgbergsiedlung ein Auto. Ein entgegenkommender Verkehrsteilnehmer, der vermutlich mit einem weißen Skoda Yeti unterwegs war, musste eine Vollbremsung einleiten, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Im weiteren Verlauf kam der Mercedes-Fahrer mehrfach auf den Gehweg auf der rechten Straßenseite. Hierbei erfasste er fast zwei Fußgänger, die auf dem Gehweg ihre Fahrräder mitführten. Beim Einbiegen auf die B290 in Richtung Ellwangen nahm der Mercedes-Fahrer einem schwarzen BMW die Vorfahrt und zwang diesen stark abzubremsen. Kurz vor Honhardt verpasste der Mercedes-Fahrer eine Abzweigung und leitete eine Vollbremsung ein. Der hinterherfahrende Autofahrer konnte einen Auffahrunfall nur knapp verhindern.

Beifahrerin flüchtet

Nach dieser Bremsung konnte eine mitfahrende 62-jährige Frau aus dem Mercedes flüchten und sich in Sicherheit bringen. Der Mercedes-Fahrer setzte seine Fahrt fort. Der 70-jährige Fahrer konnte letztendlich an seiner Wohnanschrift durch die Polizei angetroffen werden. Während der Kontrolle wehrte sich der alkoholisierte Mann und versuchte sich durch Flucht der Kontrolle zu entziehen. Er konnte letztendlich zu Boden gebracht und überwältigt werden. Eine Alkoholüberprüfung ergab einen Wert von deutlich über 2 Promille. Der 70-Jährige wurde zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.