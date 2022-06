Skimming-Verdacht: Wenn plötzlich 1800 Euro vom Konto fehlen

Der Schreck war groß: Als Sascha Kaben Anfang Juni Geld von seinem Postbank-Sparbuch abheben wollte, stellte er fest, dass bereits ein vierstelliger Betrag auf seinem Konto fehlte. Rund 1800 Euro waren nicht mehr da. Schnell ahnte der Rotenbacher, dass er offenbar Opfer einer Skimming-Attacke geworden war. Er ließ sein Konto sperren, was zum nächsten Problem führte: Kaben hat seitdem keinen Zugriff mehr auf die verbliebene Restsumme. Zudem will er erfahren haben, dass es noch weitere Skimming-Opfer unter Postbank-Kunden im Raum Ellwangen geben soll.

Der englische Begriff „Skimming“ bedeutet laut Polizei „Abschöpfen“ oder „Absahnen“ und steht für eine Methode, illegal elektronische Daten von Zahlungskarten auszuspähen.

Dass ich nicht an mein Geld komme, ist Nötigung. Postbank-Kunde Sascha Kaben

Sascha Kaben nutzt die Sparcard 3000 plus der Postbank. Dabei handelt es sich um ein Sparkonto, auf das ausschließlich mit einer Karte zugegriffen werden kann. Onlinebanking mit der Sparcard sei nicht möglich, erzählt der 48-Jährige.

Daher vermutet er, dass der oder die Unbekannten, die Geld von seinem Konto abgebucht haben, nur auf zwei Möglichkeiten an seine Daten gekommen sein können. „Entweder wurde ich ausspioniert, als ich das letzte Mal am Automaten in der Ellwanger Innenstadt war, was allerdings schon länger her ist, oder bei der Postbank gibt es eine massive Sicherheitslücke“, so Kaben.

Dass jemand seine Daten direkt am Automaten in Ellwangen abgegriffen haben könnte, wäre für den 48-Jährigen nicht verwunderlich. Der Automat befinde sich außerhalb in einer dunklen Ecke. Außerdem sei dieser nicht kameraüberwacht, erklärt er.

Nachdem die Unregelmäßigkeiten, insgesamt sollen es zwei Abbuchungen gewesen sein, aufgefallen waren, rief Kaben umgehend die Service-Hotline der Postbank an, ließ sein Konto sperren. Die Mitarbeiterin der Postbank soll dem Rotenbacher zudem mitgeteilt haben, dass die Abbuchungen von Dortmund aus erfolgt seien. „Sie sagte, dass ich mich sofort bei der Polizei melden solle, da ich wohl ein Skimming-Opfer geworden sei“, erinnert sich Kaben. Außerdem habe ihm die Mitarbeiterin verraten haben, dass es bei der Sparcard 3000 plus häufiger vorkomme, dass „Konten geplündert“ worden seien.

Ich bekomme keine Auskünfte mehr, weil das Konto gesperrt ist. Postbank-Kunde Sascha Kaben

Der Geschädigte will zudem erfahren haben, dass es wohl insgesamt fünf Personen im Ellwanger Raum geben soll, die Opfer derselben Masche wurden. Kaben vermutet aber, dass die Dunkelziffer weitaus höher liegt. Daher machte er in einer Ellwanger Facebook-Gruppe auf seinen Fall aufmerksam, bat weitere Geschädigte, sich bei ihm zu melden. Bisher meldete sich laut Kaben eine Frau, bei der es ebenfalls Abbuchungen gegeben haben soll.

Das Polizeipräsidium Aalen bestätigt auf Anfrage die Strafanzeige der Rotenbachers. Einen Schwerpunkt gebe es aber nicht, so Polizeisprecher Rudolf Biehlmaier. Im Raum Ellwangen seien bisher keine weiteren Auffälligkeiten festgestellt worden. Auch weitere Anzeigen im Zusammenhang mit möglichem Skimming gebe es derzeit nicht.

Die Kontosperrung führte allerdings auch gleich zum nächsten Problem. Seit er das Konto habe sperren lassen, habe er keinen Zugriff mehr auf sein Geld. Und an der Service-Hotline würde man ihn mittlerweile „abbügeln“, sagt Kaben. „Ich bekomme keine Auskünfte mehr, weil das Konto gesperrt ist.“

Problem: Kein Girokonto bei der Postbank

Die Abbuchung der Restsumme ist laut dem 48-Jährigen auch nicht möglich. Das ginge nur, wenn er ein Girokonto bei der Postbank besäße. Kaben ist aber Sparkassen-Kunde. „Bei solchen Fällen überweist die Postbank nicht auf Konten anderer Banken“, will der Rotenbacher erfahren haben. Er solle die Ermittlungen der Polizei abwarten, habe man ihm gesagt.

Mit dieser Aussage wollte sie Kaben aber nicht zufrieden geben. Er wandte sich an seine Rechtsschutzversicherung. Auch, um zu prüfen, ob es es eine Möglichkeit gibt, dass die Postbank ihm das geklaute Geld erstattet. Da habe man ihm aber wenig Hoffnung gemacht. Dennoch überlege er, zu prozessieren. „Dass ich nicht an mein Geld komme, ist Nötigung“, sagt er.

Postbank-Kunde will Sascha Kaben, wenn die Sache abgeschlossen ist, nicht bleiben. „Das war es dann für mich und die Bank“, betont er.

Postbank meldet sich auf Anfrage nicht

Ob es insbesondere bei der Sparcard 3000 plus vermehrt zu Betrugsfällen gekommen ist, ob noch weitere potenzielle Skimming-Opfer aus dem Raum Ellwangen betroffen sind und welche Möglichkeiten Sascha Kaben hat, um schnellstmöglich wieder an sein Geld zu gelangen, wollte die Postbank auf Anfrage nicht beantworten.