Am Montag um kurz nach 7 Uhr ist der Feuerwehr ein Kellerbrand in der Straße Birklen gemeldet worden. Vor Ort stellte sich heraus, dass beim Vorbeigehen versehentlich ein Herd angestellt wurde und dadurch ein Plastikeimer auf dem Herd in Brand geriet.

Der kleine Brand wurde durch die Feuerwehr Ellwangen schnell gelöscht. Es entstand lediglich ein Schaden in Höhe von etwa 300 Euro. Verletzt wurde niemand.