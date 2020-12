Im Tagungshaus Schäönenberg fehlen derzeit die Gäste. Trotzdem wollen auch in Zeiten der Pandemie die Auszubildenden der Einrichtung sinnvoll beschäftigt werden. So kam die Idee zustande, eine Backaktion im Tagungshaus Schönenberg zu starten. Zusammen mit ihren Ausbilderinnen Caroline Reichert und Silvia Neu haben die beiden Auszubildenden Lara Rief (Fachprakterin Hauswirtschaft) und Julius Ogbodo (Hotelfachmann) an drei Tagen über 1500 Plätzchen gebacken und diese dann schön verpackt. Die feinen Plätzchen wurden diese Woche bei der Rorate in der Schönenbergkirche, an die Gottesdienstbesucher verteilt. Diese freuten sich sichtlich über die süße Überraschung am frühen Morgen. Foto: Tagungshaus Schönenberg