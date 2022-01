Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 0.30 Uhr, hat eine bislang unbekannte Person den Pizzaautomaten beschädigt, der in Ellwangen, in der Haller Straße an einem Autoteilegeschäft aufgestellt ist. Hierdurch entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Wer hierzu Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Ellwangen, Telefon 07961 / 9300, zu melden.