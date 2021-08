Pilgertour nach Ellwangen: Auf den Spuren von Philipp Jeningen

Die Mitglieder der „action spurensuche“ planen im August die 30. Fußwallfahrt auf den Spuren von Pater Philipp Jeningen (1642 - 1704). Wegen der Corona-Pandemie muss die sechstägige Pilgertour, die traditionell von Jeningens Geburtsort Eichstätt nach Ellwangen führt, in abgewandelter Form stattfinden. Was die Freude der Organisatoren aber in diesem Jahr nicht trüben kann. Bei der „action spurensuche“ freut man sich über die anstehende Seligsprechung Jeningens. Es sei „ein Geschenk Gottes in unsere Zeit hinein“.

„Wir beginnen die 30. Fußwallfahrt bewusst am Geburtshaus Philipp Jeningens in Eichstätt“, sagt Dr. Wolfgang Steffel vom Leitungsteam der „action spurensuche“, die er zusammen mit Markus und Ursula Krämer 1992 gegründet hatte. Damals wurde der 350. Geburtstag des Jesuitenpaters gefeiert und die erste Fußwallfahrt durchgeführt. „Wir gehen von diesem besonderen Ort im Schatten der Eichstätter Jesuitenkirche aus nicht nur den Weg nach Ellwangen, wo Philipps letzte Ruhestätte ist, sondern zugleich die ersten Schritte eines Vorbereitungswegs zum Fest seiner Seligsprechung, also gewissermaßen ein Doppelstart.“

Der sonst in sechs Tagesetappen von Eichstätt nach Ellwangen führende Pilgerweg findet wegen Corona aber in veränderter Form statt. Vom 24. bis 29. August gibt es eine Mischung von bewährten Elementen und neuen Formaten. Am Dienstag, 24. August, 15 Uhr ist ein Auftakt am Geburtshaus Jeningens in Eichstätt mit Prozession, Kaffeemöglichkeit und Abendgebet vorgesehen. Am Donnerstag, 26. August, 18 Uhr folgt ein Gottesdienst in Maria Brünnlein in Wemding mit anschließender Einkehr im Biergarten. Am Freitag, 27. August, 14.30 Uhr gedenkt die Bewegung ihres Förderers und Weggefährten Pfarrer Patriz Hauser an dessen Grab in Neuler. Zu den neuen Ansätzen zählt zudem ein Online-Vortrag am Samstag, 28. August, ab 20 Uhr. Wolfgang Steffel referiert hier über „Augustinus und Ignatius im Gespräch über unsere Zeit“. Eine Teilnahme ist über www.zoom.us mit der Meeting-ID: 885 269 9290 und dem Kenncode: 196365 möglich.

Eine Sternwallfahrt zum Schönenberg startet dann am Sonntag, 29. August um 13 Uhr in Dankoltsweiler, Dalkingen, Hirlbach und dem Comboni-Kloster Josefstal und endet mit einem Festgottesdienst um 19 Uhr in der Ellwanger Basilika Sankt Vitus. Zum Wallfahrtsprogramm zählen auch tägliche Morgenimpulse per Telefonkonferenz – jeweils Dienstag bis Freitag um 8 Uhr und Samstag und Sonntag um 9 Uhr – sowie Abendgebete in der Basilika am Mittwoch und Freitag jeweils um 19 Uhr.