Philipp-Jeningen-Wallfahrt für Daheimgebliebene

Die 31. Fußwallfahrt auf den Spuren Philipp Jeningens findet noch bis 28. August von Eichstätt nach Ellwangen statt. Das Motto der Pilgerschaft bildet ein Wort des am 16. Juli in Ellwangen seliggesprochenen Jesuitenpaters: „Ständig in Gottes Gegenwart wandeln“. Für Daheimgebliebene, die arbeiten müssen oder die gesamte Strecke von 120 Kilometern nicht mehr gehen können, hat die geistliche Bewegung „action spurensuche“ ein Begleitprogramm zusammengestellt.

Am Dienstag, 23., Mittwoch, 24., und Freitag, 26. August, gibt es jeweils um 19 Uhr Abendgebete in der Liebfrauenkapelle der Ellwanger Basilika. Die Beter verbinden sich am Grab Philipp Jeningens mit den Pilgern, indem sie dieselben Tagesthemen im Gebet betrachten.

Zur Eucharistiefeier am Donnerstag, 25. August, 18.30 Uhr in der Basilika Mariä Brünnlein in Wemding fährt ein Bus um 17.15 Uhr an der Parkpalette am Ellwanger Schönen Graben ab. Die Dauerwallfahrer bringen in den Gottesdienst ihre Wegerfahrungen ein. Danach ist Begegnung im benachbarten Biergarten mit Aufführung mehrstimmiger Lieder aus dem Repertoire der „action spurensuche“.

Der Familientag für Kinder und Kurzwallfahrer beginnt am Samstag, 27. August, um 8.45 Uhr an der Klosterkirche in Maihingen. Die 15 Kilometer lange Strecke bis Tannhausen wird familiengerecht gestaltet. Öffentlicher Freiluftgottesdienst ist am Abend um 19 Uhr bei der Turnhalle Tannhausen. Am Sonntag, 28. August, ist Möglichkeit, die letzte Etappe von Tannhausen nach Ellwangen mitzugehen. Dazu ist Start an der Sporthalle um 7.45 Uhr. Den Abschluss der Wallfahrt bildet ein Gottesdienst in der Ellwanger Basilika um 19 Uhr, anschließend ist öffentliche Begegnung mit Bewirtung im Jeningenheim.

Anmeldungen zum Familientag und zur Sonntagsetappe sind im Pfarrbüro St. Vitus, Priestergasse 11 in Ellwangen, Telefon 07961/35 35, oder per E-Mail an stvitus.ellwangen@drs.de erforderlich. Nähere Informationen gibt es unter www.action-spurensuche.de.