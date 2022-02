PG startet durch bei „Jugend forscht“

Zahlreiche Schüler des Peutinger-Gymnasiums haben beim renommierten Regionalwettbewerb Ostwürttemberg von „Jugend forscht“ Preise für ihre wissenschaftlichen und technischen Leistungen erhalten. Das traditionell stark vertretene Ellwanger Gymnasium schickte beim diesjährigen Wettbewerb zehn Projektgruppen ins Rennen, alle einen Preis bekamen. Auch Rhea Unger, die als Mutter die Forschenden seit längerer Zeit unterstützt, erhielt eine angemessene Würdigung für ihr langjähriges Engagement in der Forscher-AG am PG.

Mit gleich drei Projekten war das Peutinger-Gymnasium im Bereich Arbeitswelt in diesem Jahr an den Start gegangen. Maria Barenthin, Anni Landkammer und Hanna Kelemen hatten sich Gedanken darüber gemacht, wie man das pandemiebedingte Müllaufkommen reduzieren kann. In diesem Zuge entwickelten sie eine Methode, wie man Wegwerfmasken desinfizieren und so mehrfach verwenden kann. Dafür erhielten sie den Preis für Ressourceneffizient.

Ob man den Unterschied zwischen veganem und konventionellem Kuchen herausfinden kann, haben Marlena Gaugler und Sophia Vossler empirisch untersucht und dafür den Preis „Aalen City aktiv“ bekommen.

Einen dritten Platz belegten Maximilian Gaugler und Julius Hach, die einen speziellen Wasser-Ohrenschützer entwickelten, damit im Schwimmunterricht künftig garantiert kein Wasser mehr in die Ohren laufen kann.

Im Fachbereich Chemie erfanden Luke Fischer und Emil Walter eine nachfüllbare Kerze. Die beiden Schüler hatte es stets geärgert, dass bei einem abgebrannten Teelicht immer eine Aluminium-Schale übrigbleibt, die dann weggeworfen werden muss. Für ihre Arbeit können sie sich über ein Jahresabo der „GEOlino“ freuen.

Im Bereich Biologie sicherten sich Sara Thal und Oliver Weinmann einen dritten Platz für ihre Studien zur Wirksamkeit von Corona-Schnelltests belegt. In ihrer Arbeit haben sie untersucht, welche Stoffe einen solchen Test positiv ausschlagen lassen oder eben nicht. Ebenfalls der Corona-Thematik haben sich Corvin Unger und Jakob Hach verschrieben, sie traten im Bereich Mathematik/Informatik an und haben die Auswirkungen des Maskentragens auf den menschlichen Organismus und die Sinneswahrnehmungen mit einer großen Zahl von Probanden empirisch erfasst und statistisch ausgewertet; dafür erhielten sie einen dritten Platz und eine Führung durch das Forschungsgebäude der Hochschule Aalen.

Im Fachbereich Physik kämpften gleich vier Gruppen des Peutinger-Gymnasiums um die begehrten Preise. Zum einen Jakob Galajda und Hannes Czarnecki, die den sogenannteb Libellenknoten erfunden haben. Dieser Knoten verhindert, dass sich die Schnürsenkel von Fußballschuhen beim Training oder im Spiel ungewollt lösen. Dafür erhielten sie freien Eintritt ins Explorhino Aalen.

Daneben gewann Magnus Engelhard einen zweiten Platz für sein Projekt, in dem er untersuchte, wann welche Würstchen platzen. Dabei hatte er sogar eine recht komplizierte Formel für die Errechnung der Kerntemperatur von Würstchen aufgestellt. Sie lautet: – ?=1/100∗[∛?/(?∗(?_??−?_?? ) )]^2.

Merle Unger hatte sich mit Mali Wiedenhöfer vom Beruflichen Gymnasium am Kreisberufsschulzentrum Ellwangen der Frage gewidmet, welche Farbpigmente Sonnenlicht wie stark absorbieren beziehungsweise reflektieren. Ihr Projekt erreichte ebenfalls einen zweiten Platz sowie ein Jahresabo der „Bild der Wissenschaft“. Zum Schluss konnte das PG noch einen ersten Platz mit Vincenz Powolny und seinem Bruder Clemens von der Mittelhofschule einfahren, die mit ihrem Projekt „Tschüss beschlagene Brille“ und dem ihnen verliehenen ersten Platz nun auch zur Landesmeisterschaft nach Balingen fahren werden. Sie hatten sich überlegt, wie man es schafft, dass Brillen nicht so schnell beschlagen, was gerade zu Zeiten des Maskentragens eine Erleichterung für alle Brillenträger sein könnte. Dazu haben die beiden noch einen KOSMOS Experimentierkasten gewonnen.

Die Betreuer Anna Walter, Rhea Unger und Famulus Martin Kerschis gratulierten ihren Schützlingen herzlich zu den erreichten Erfolge. Die beiden Lehrkräfte des PG freuten sich zudem darüber, dass auch Rhea Unger als Anerkennung für ihren unermüdlichen Einsatz für die Forscher-AG am PG eine Reise nach Lemgo gewonnen hat.