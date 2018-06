PG-Sommerkonzert besticht durch Vielfalt

Beim Sommerkonzert des Peutinger-Gymnasiums haben Unterstufenchor, Kammermusik-AG, Bigband und die Goldkehlchen haben in verschiedenen Räumen ein abwechslungsreiches Programm geboten. Am Ende haben sich die Ausführenden mit einem Loblied von Musiklehrerin Ulla Klee verabschiedet, die nach über 30 Jahren zum Schuljahresende in den Ruhestand geht.

Für die Besucher gab es an den Eingangstüren Lolly, Praline und Gummibärchen. Je nach der Farbe ihrer Süßigkeit durften sie sich Patrik Lutz, Jochen Mayer und Gaetano Casacchia anschließen. Die kommissarische Schulleiterin Stella Herden freute sich im Forum über die vielen Talente ihrer Schüler und über so manches Talent ihrer Lehrerinnen und Lehrer.

Im Musiksaal brillierte die Bigband unter der Leitung von Bernhard Schwarz mit Schülern der Klassen acht bis J2. Sie servierten Lieder in verschiedenen Stilen und aus verschiedenen Jahrzehnten, von Jazz bis zur Disco-Musik und zum Klassiker: „We Built This City“ von Starship, „Cantaloupe Island“ von Herbie Hancock, „Don't Stop Believing“ von Journey, „I Will Survive“ von Gloria Gaynor und „Waterloo“ von Abba. Der erfrischende Sound und das beachtliche Niveau beeindruckten.

Das Kammerorchester unter der Leitung von Ulla Klee trat im Treppenhaus auf. Die Musikerinnen und Musiker, darunter auch Lehrkräfte, glänzten mit drei Tänzen aus der „Capriol Suite“ von Peter Warlock sowie mit Johann Sebastian Bachs Konzert für Violine, Streicher und Basso Continuo in E-Dur. Virtuos und mit Leidenschaft überzeugte Leonie Rathgeb als Solistin an der Violine.

Die Goldkehlchen von Tanja Gold-Hagel, mit Schülerinnen und Schülern der Klassen acht bis J2, erwarteten ihre Zuhörer in der Mensa. Lebensfreude pur vermittelten sie bei dem südafrikanischen Tanz „Pata Pata“, das Publikum klatschte begeistert mit. Mit „Keep Holding On“ folgte moderne Popmusik. Der Unterstufenchor der Klassen fünf und sechs unter Chorleiterin Julia Müller präsentierte am selben Ort „Radio Ga Ga“ von Queen und den deutschen Song „Sowieso“ von Mark Forster. Bei dem Song „We Are Family“ von Sister Sledge überzeugten Sophie Rettenmeier und Daniela Fuchs.

Im Forum des Peutinger-Gymnasiums trafen sich die Musikerinnen und Musiker dann zum grandiosen Finale, mit dem die Musiklehrerin Ulla Klee von ihren Schülerinnen und Schülern verabschiedet wurde. „Die Überraschung war irre“, freute sich die Lehrerin, die nach über 30 Jahren an dem Gymnasium in den Ruhestand geht.