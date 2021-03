PG-Schülerin erhält Sonderpreis bei „Jugend forscht“

Marie Weber aus der Klasse 9d des Peutinger-Gymnasiums hat für ihr „Jugend forscht“-Projekt einen Sonderpreis der Kultusministerin und Schirmherrin des Wettbewerbs, Susanne Eisenmann, erhalten. Nachdem sie bereits am 26. Februar den Regionalwettbewerb Ostwürttemberg mit ihrem Projekt „Lüftungsanlage für Klassenzimmer und Büroräume“ gewonnen hatte, wurde sie beim darauf folgenden Landeswettbewerb in Heilbronn erneut prämiert, und zwar in einer virtuellen Feierstunde.

Denn in Zeiten von Corona hat Marie Weber nicht den Kopf hängen lassen, sondern eine Lüftungsanlage für Klassenzimmer, Kindergärten und Büros entworfen. Der eigenständig entwickelte Baukasten aus einfachen Baumarkt-Teilen könnte auch von anderen Schulen übernommen werden, zum Beispiel im NWT-Unterricht (Naturwissenschaft und Technik). Auf der digitalen Veranstaltung wurde sie dafür in höchsten Tönen gelobt: „Es ist beeindruckend, wie die 15-jährige Schülerin uns allen zeigt, wie man mit eigener Tatkraft und einfachen Mitteln einen Beitrag zur Öffnung der Schulen leisten kann. Und es zeigt uns, wie gern wir doch alle in die Schule gehen würden.“ Die „Forscher-AG“ des PG, in der das Projekt entstanden ist, freut sich mit der gesamten Schulgemeinschaft für diesen besonderen Preis.

Ebenfalls geehrt wurde die Lehrerin Anna Walter für ihre langjährige Betreuung der Forscher-AG, deren Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den zurückliegenden Jahren zahlreiche Preise gewonnen haben.