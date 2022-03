PG-Schüler siegen beim Landeswettbewerb „Alte Sprachen

Auch in diesem Jahr haben Schülerinnen des Peutinger-Gymnasiums erfolgreich am 41. Landeswettbewerb „Alte Sprachen“ im Fach Griechisch teilgenommen. Ricarda Ernsperger erreichte die erste Preiskategorie bei der Ausschreibung, die von der „Stiftung Humanismus heute“ in Zusammenarbeit mit der Studienstiftung des deutschen Volkes durchgeführt wird, Merle Unger schaffte es in die zweite Preiskategorie.

Beide Schülerinnen beschäftigten sich in ihren Arbeiten mit Texten über den Philosophen Sokrates, die Platon, ein Schüler des Gelehrten, verfasst hatte. Ricarda Ernsperger ging der Frage nach, wie das Auftreten des Philosophen im Athen des 5. Jahrhunderts vor Chirstus wahrgenommen wurde. Merle Unger untersuchte das Verhältnis von Philosophie und gesichertem Wissen.

Durchaus auch persönliche Erkenntnisse konnten die beiden Teilnehmerinnen aus der intensiven Beschäftigung mit den Texten gewinnen: „Das Beispiel Sokrates zeigt“, so Ricarda Ernsperger, „wie wichtig es ist, eine Sache stets auch aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten.“ Die Auseinandersetzung mit der Philosophie hat den beiden Schülerinnen viel Spaß gemacht. „Die Philosophie“, so Merle Unger, „wird in ihrer Bedeutung für eine selbstkritische Gesellschaft oft unterschätzt.“

Die Teilnahme am Landeswettbewerb hat inzwischen eine lange Tradition am Peutinger-Gymnasium. So wurde die Schule erst kürzlich für ihre besonders rege Teilnahme von der „Stiftung Humanismus heute“ ausdrücklich gelobt.