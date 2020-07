PG schließt Bildungspartnerschaft mit B&P

Das Peutinger-Gymnasium hat seine Kooperation mit lokalen Unternehmen und Institutionen erweitert: Das auf dem Gebiet der Wasserwirtschaft und des Umweltschutzes aktive Büro B&P Beratende Ingenieure hat eine Bildungspartnerschaft mit der Schule unterzeichnet. Das hat die Schule jetzt in einer Pressemitteilung bekanntgegeben.

Im Partnerschaftsvertrag ist unter anderem eine Zusammenarbeit im Bereich der Berufsorientierung, etwa durch Bereitstellung von Praktikumsplätzen, vereinbart sowie die Möglichkeit, den Betrieb und realisierte Projekte mit kleineren Schülergruppen zu besichtigen. Das in Ellwangen ansässige Unternehmen hat die Region zahlreiche Vorhaben umgesetzt, darunter zum Beispiel die Modernisierung des Klärsystems in Neuler. Darüber hinaus planten die Ingenieure bereits auch für andere Unternehmen Entwässerungs- und Abwasserreinigungssysteme, etwa JRS in Rosenberg. Im Bereich des Umweltschutzes gehören Fischaufstiege sowie Renaturierungsmaßnahmen an Flussläufen zum Repertoire der Fachleute für Wasserwirtschaft. Damit gibt es vielfältige Anknüpfungsmöglichkeiten an den naturwissenschaftlichen Unterricht in verschiedenen Klassenstufen am PG.

Schulleiterin Stella Herden betonte deshalb, dass sie sich nicht nur über die Möglichkeiten für ihre Schüler im Bereich der Berufsorientierung freue, sondern ganz ausdrücklich auch als Lehrerin für das Fach Biologie, in dem alle diese Themen eine große Rolle spielen.

Das von den Ingenieuren Ronald Förster, Christoph Lechler und Florian Zander geleitete Ingenieurbüro war 1994 durch Udo Bäuerle gegründete. Koordiniert wird die Partnerschaft von Firmenseite aus durch Birgit Wegrath, von Seiten des PG durch die BOGY-Lehrkräfte Sabine Bauereisen, Dominik Koch und Jochen Mayer.