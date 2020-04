PG produziert Corona-Schutzausrüstung

Das Ellwanger Peutinger-Gymnasium beteiligt sich an der von Philipp Lechner (Ausbildungsleiter EnBW) und seinem Bruder Christian ins Leben gerufenen Aktion zur Herstellung von Gesichtsschutz für medizinisches und Pflegepersonal an verschiedenen Einrichtungen im Ostalbkreis. Diese hatten die Idee in einem Gespräch mit Frank Abele, Fachbearbeiter Katastrophenschutz am Landratsamt Aalen.

Dabei wird der Schutz mit 3D-Druck hergestellt. Da das PG über mehrere 3D-Drucker verfügt, die im Zuge der Corona-Krise aktuell nicht verwendet werden, hatten Felix Fuchs und Manuel Vaas, beide Schüler des PG, die Idee, sie sinnvoll zu verwenden und Schutzausrüstung zu produzieren.

Seit einigen Tagen nun laufen die Drucker im Dauerbetrieb und stellen Bügel für Klarsichtmasken her, die zur Behandlung von Corona-Patient benötigt werden, am Markt aber beinahe nicht zu bekommen sind.

An der Aktion beteiligt sich auch die Eugen-Bolz-Realschule und mehrere Firmen, unter ihnen die EnBW, Mezger Kunststoffverpackungen und die Stengel GmbH in Neunheim.