PG organisiert Spende für LEA-Kinder

Auch für die Kinder in der LEA steht Weihnachten vor der Tür – mit Geschenken aus dem Peutinger-Gymnasium (PG). Wie bereits in den vergangenen Jahren organisierte die Schülermitverwaltung (SMV) des Traditionsgymnasiums ihre Päckchenaktion zum Wohl der Flüchtlingskinder. Schülerinnen und Schüler, Eltern sowie Lehrkräfte packten eifrig Schuhkartons mit Spielzeug, Süßigkeiten und was sonst noch das Kinderherz begehrt. Kurz vor dem Lockdown wurden dann 120 Geschenke an die LEA übergeben. Dort werden sie noch einheitlich verpackt, bevor dann in den nächsten Tagen die Bescherung stattfinden wird – wobei in diesem Jahr der übliche gemeinsame Weihnachtsnachmittag mit den PGlern pandemiebedingt entfallen muss. Auf dem Foto: Simon Walter und Dominik Dyck von der SMV des PG.