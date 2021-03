PG bei „Jugend forscht“ erfolgreich

Das Peutinger-Gymnasium hat beim diesjährigen Regionalwettbewerb „Jugend forscht“, der mit der Unterstützung der Firma Zeiss und der Hochschule Aalen ausgetragen wurde, zahlreiche Preise gewonnen.

Für die sechs Projekte gab es zwei erste Platzierungen und vier zweite Plätze und darüber hinaus weitere Sonderpreise. Und dabei fand dieses Jahr die Forscher-AG unter erschwerten Bedingungen statt. Zusammenkünfte in der Schule waren wegen der Pandemie-Verordnungen nicht möglich. So mussten die Schülerinnen und Schüler an ihren Projekten fast ausschließlich zu Hause arbeiten, betreut über Video-Konferenzen. Der Wettbewerb selbst fand dann zwar an der Schule statt, aber ebenfalls unter Einhaltung der Abstands- und Hygiene-Maßnahmen. Die Jury befand sich in der Hochschule Aalen.

Im Bereich Biologie konnte Amelie Ilg mit den Geschwistern Lisa und Theresa Pfannenstein einen zweiten Preis erreichen, weil sie herausfanden, unter welchen Bedingungen Brot sich besonders lange hält. Dafür entwickelten sie unter anderem eine Skala für Brot-Härtegrade.

Ebenfalls einen zweiten Preis erhielten im Bereich Technik Jakob Hach und Corvin Unger. Sie erfanden ein Fahrrad-Warnsystem für Autofahrer, damit diese die Radler auch an unübersichtlichen Stellen rechtzeitig wahrnehmen und so Unfälle vermieden werden können.

Ebenfalls um die Erhöhung der Sicherheit im Straßenverkehr hat sich im Themengebiet Arbeitswelt Nils Weber Gedanken gemacht. Ihn stört, dass Autos an Fußgängerüberwegen besonders bei Dunkelheit oftmals nicht anhalten. Er hatte dafür die schlechte Erkennbarkeit der Überwege als Ursache ausgemacht und deshalb einen Fußgängerüberweg entwickelt, der mit Warnlichtern versehen ist, die zu blinken beginnen, wenn sich ihnen ein Fahrzeug nähert. Für diese Arbeit erhielt er einen zweiten Preis. Beide Verkehrssicherheits-Projekte des PG erhielten zusätzlich den Sonderpreis „Thinking Safety“.

Merle Unger bekam ebenso einen zweiten Preis für ihre innovative Methode, Turnschuhsohlen umweltverträglicher zu dämpfen. Sie benutzte dazu unterschiedliche Materialien, deren federnde Wirkung durch verschiedene Faltungen erzeugt werden. Zu ihrem zweiten Platz erhielt Merle noch den Sonderpreis „Nachwachsende Rohstoffe“.

Ganz der Bekämpfung der Pandemie hatte sich Marie Weber mit ihrem Projekt „Klassenzimmer-Lüftungsanlage mit Wärmetauscher“ verschrieben. Die von ihr entwickelte Anlage macht das regelmäßig erforderliche Stoßlüften und den damit verbundenen „Temperatursturz“ in Klassenzimmern obsolet. Frischluft strömt kontinuierlich, und mithilfe der Abluft bereits vorgewärmt, in die Klassenzimmer. Diese Idee wurde mit einem ersten Platz im Bereich Arbeitswelt und dem Sonderpreis „Technik erleben“ der Hochschule Aalen belohnt.

Auch Linus Lutz konnte sich über einen ersten Platz freuen: Den erhielt er für eine von ihm entwickelte Messvorrichtung für Zisternen. Mit seiner Erfindung wissen Besitzer einer Zisterne immer, wieviel Wasser sich im Reservoir befindet, und können so bei Bedarf rechtzeitig auffüllen oder ablassen. Linus Lutz hat für sein Projekt zu seinem ersten Platz noch den Sonderpreis des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft erhalten. An der Erfindung ist bereits das Ausland interessiert.

Die Betreuer am Peutinger-Gymnasium, federführend Anna Walter, unterstützt durch Martin Kerschis sowie die wissenschaftliche Beraterin Rhea Unger, freuten sich am Ende riesig, über die vielen guten Platzierungen und Preise ihrer jungen engagierten Forscher.