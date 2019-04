Pflegehelfer bestehen Prüfung

Elf junge Menschen haben ihre einjährige Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflegehilfe bestanden. Die Absolventen und Absolventinnen meisterten an den drei Klinikstandorten Ellwangen, Aalen und Mutlangen ihre praktische Ausbildung. Den theoretischen Unterricht erhielten sie an der Gesundheits- und Krankenpflegeschule Ellwangen. Die Helfer werden die Krankenpflegerinnen und -pfleger unterstützen. Die Prüfung erfolgreich bestanden haben: Andrea Bäurle, Lisa Bauer, Carolin Brezina, Eliza Esser, Abdiasis Hulbale, Laura Langella, Aaron Langkau, Sina Porstner, Melina Schüttler, Petra Viebig und Niklas Wendel. Foto: Franzmann