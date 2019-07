Pflegedienst rollt für Besucher roten Teppich aus

„And the Oscars go to … Lebenswert“: Unter diesem Motto hat der Intensivpflegedienst Lebenswert sein Sommerfest gefeiert. In diesem Jahr blickt der Pflegedienst auf sein zehnjähriges Bestehen zurück.

Gegründet wurde Lebenswert am 1. September 2009. Es war der Wunsch von Stefan Herrmann, dem ersten Patienten und Gründungsmitglied von Lebenswert, der sein Leben trotz schwerer Krankheit individuell und selbstbestimmt gestalten wollte. Und so ging es los mit einem Patienten und sieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Schon kurze Zeit später kamen weitere Patienten und somit auch Angestellte dazu. Inzwischen betreuen über 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Patienten im intensivpflegerischen und ambulanten Bereich. Patienten werden in Ihrer häuslichen Umgebung oder in einer Pflegewohngemeinschaft umsorgt.

Gefeiert wurde bei strahlend blauem Himmel und Sonnenschein mit einem roten Teppich, der für die Gäste ausgerollt wurde. Martina und Rudi Wiedmann freuten sich über persönliche Grußworte des CDU-Landtagsabgeordneten Winfried Mack, dem Geschäftsführer der AOK Ostwürttemberg Josef Bühler, Bürgermeister Volker Grab sowie vom Vorsitzenden des VfL Neunheim, Dieter Schips. Bundestagsabgeordneter Roderich Kiesewetter ließ ein Grußwort online zukommen.

Alle miteinander würdigten den großen persönlichen Einsatz von Rudi und Martina Wiedmann, aber auch den der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Bei den Erwachsenen sorgten Elvis „Andy King“ mit einem gelungenen Auftritt von Kat and the Gentlemen, der Tanzshowgruppe des VfL Neunheim, sowie eine spektakuläre Feuershow für gute Laune. Für die Kinder standen mehrere Hüpfburgen, Bungee-Trampoline sowie Kinderschminken bereit. Am Lagerfeuer klang der Abend aus.