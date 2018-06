2,7 Millionen Menschen in Deutschland sind nach Angaben des Bundesministeriums für Gesundheit momentan pflegebedürftig. Rund zwei Drittel von ihnen werden zu Hause gepflegt. Neben der großen Belastung für die Angehörigen, stehen auch die Pfleger von mobilen Pflegediensten häufig unter großem Zeitdruck. Das bedeutet auch für die Pflegekräfte in Ellwangen Pflege und Betreuung im Minutentakt.

Die Pflegereform der Bundesregierung mit zwei Pflegestärkungsgesetzen soll sowohl die Situation für die Angehörigen als auch für das Pflegepersonal verbessern. „Die zentrale Vorstellung hinter unserer Reform ist, dass mehr Zeit für die Pflege bleibt und der Wunsch der Familien, pflegebedürftige Angehörige zu Hause zu pflegen und zu betreuen, noch stärker unterstützt wird“, sagte Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe in einem Interview aus dem vergangenen Jahr.

Herbert Sonnberger, Geschäftsführer von der katholischen Sozialstation Sankt Martin gibt sich noch zurückhaltend bei der Frage, ob die Pflegereform eine tatsächliche Entlastung für Angehörige und die ambulanten Pflegedienste bringt. Seit Anfang des Jahres haben die katholische Sozialstation Vinzenz von Paul in Aalen und die katholische Sozialstation Ellwangen ihre Pflegedienste in der gemeinnützigen GmbH katholische Sozialstation Sankt Martin zusammengeschlossen. 800 Patienten betreuen die rund 100 Pflegekräfte im Raum Ellwangen / Aalen. „Das werden auf jeden Fall noch mehr in den kommenden Jahren“, sagt Sonnberger mit Blick auf den demografischen Wandel.

Suche nach Fachpersonal gestaltet sich schwierig

Wäre in der Pflegebranche nicht bereits seit Jahren akuter Fachpersonalmangel, könnte sich Sonnberger über solch eine Aussage freuen. „Es ist sehr schwierig neues Fachpersonal zu bekommen oder junge Leute für den Beruf des Pflegers zu begeistern. Der Beruf ist körperlich und geistig sehr anstrengend und nicht vergleichbar mit einem nine-to-five-Job“, sagt Sonnberger.

Das kann auch Torsten Felgenhauer von den Maltesern bestätigen. „Junge Leute zu finden, die wirklich mit Herzblut in der Pflege arbeiten, ist äußerst schwierig. Einige der Auszubildenden merken nach einem halben Jahr, dass der Job doch nichts für sie ist“, sagt der Bezirksgeschäftsführer für Ellwangen, Aalen und Schwäbisch Gmünd. Zwei bis drei Auszubildende haben die Malteser in der Region im Moment pro Jahr. Rund 320 Angestellte betreuen vor Ort knapp 400 Patienten in der ambulanten Pflege.

Raus aus dem Auto, Pflege des Patienten, Diagnosen stellen, persönliche Gespräche führen, wieder rein ins Auto und zum nächsten Patienten. Zehn bis 15 Patienten haben die mobilen Pflegekräfte der Sozialstation Sankt Martin im Früh- und Spätschichtbetrieb.

Zeit ist dabei häufig Mangelware. Für das Duschen eines Patienten bleiben gerade einmal 20 Minuten. „Die Zeitvorgaben und Berechnungssätze sind nicht kostendeckend. Für persönliche Gespräche und die Betreuung des Patienten wird keine Zeit eingerechnet und somit auch kein Geld gezahlt“, sagt Sonnberger. Werte wie Menschlichkeit, Wärme und Liebe blieben da häufig auf der Strecke. „Wir wollen für unsere Patienten ein Ansprechpartner in allen Lebenslagen sein und Zeit haben, uns auch persönlich um sie zu kümmern. Das ist mit dem enormen Zeitdruck der Pfleger jedoch nicht immer möglich“, beklagt Sonnberger. Das sei jedoch ein Teufelskreis, den Herbert Sonnberger bereits seit rund 30 Jahren in der Pflegebranche beobachte.

Das größte Problem für Sonnberger ist die fehlende Wertschätzung für Altenpfleger: „Das sind alles hochqualifizierte Fachleute, die einen wichtigen Job machen.“, sagt er. Torsten Felgenhauer von den Maltesern sieht das ähnlich: „Solange es der Industrie gut geht, ist es schwierig, Menschen für soziale Berufe zu begeistern. Die sind meist schlechter bezahlt und man arbeitet im Schichtbetrieb und am Wochenende.“

Die fehlende Zeit für die persönliche Betreuung versucht die Sozialstation Sankt Martin mit ehrenamtlichen Helfern abzufangen. Momentan sind es rund 150. Sie helfen älteren Menschen beispielsweise bei alltäglichen Aufgaben im Haushalt, gehen mit ihnen einkaufen und zum Arzt oder fahren das Mittagessen aus.